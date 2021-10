Xiaomi presenta una pistola massaggiante mini e tante altre novità

La giornata del 20 ottobre si è rivelata particolarmente ricca per Xiaomi: l'azienda cinese ha confermato la data di presentazione della serie Redmi Note 11 e di Redmi Watch 2 ma ha annunciato anche una nuova versione del suo ultimo robot vacuum e la telecamera di sicurezza Mi Smart Camera PTZ 2. Pensate che le novità siano già finite? Ebbene no: quando Xiaomi ci si mette fa davvero le cose sul serio!

Tutte le novità presentate da Xiaomi il 20 ottobre: l'azienda cinese si prepara al Singles Day

Le novità del 20 ottobre continuano anche con tanti altri accessori annunciati in patria, ma una domanda sorge spontanea: come mai questa valanga di prodotti inediti? Il motivo è presto detto e riguarda una delle feste più importanti per i brand cinesi: il Singles Day 11.11 si avvicina e come da copione le aziende stanno cominciando ad arricchire i rispettivi cataloghi. Ma ora bando alle ciance e andiamo a scoprire i nuovi prodotti Xiaomi!

Xiaomi Mijia Fascia Gun Mini

La prima novità del brand cinese riguarda un grande ritorno: la pistola massaggiante Xiaomi Mijia Fascia Gun si ripresenta in versione Mini! Si tratta di uno strumento che conosciamo bene, utile contro i dolori muscolari e in grado di offrire massaggi con vari livelli di intensità. Le dimensioni della pistola sono ancora più contenute – come si evince anche dall'immagine – mentre il prezzo di vendita è di circa 46€ al cambio attuale, ossia 349 yuan.

Mijia Smart Curtain Battery Edition

Il motore smart per tende si rinnova rispetto alla generazione lanciata lo scorso anno (qui trovate tutti i dettagli): Xiaomi Mijia Smart Curtain Battery Edition, come il nome lascia intendere, introduce il supporto ad una batteria integrata. Questa ha una ricarica rapida da 27W e permette di montare il dispositivo senza l'ingombro dei cavi. Ovviamente si tratta di un prodotto smart, controllabile da remoto tramite l'app oppure attraverso l'assistente vocale XiaoAI. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di circa 120€ al cambio (899 yuan).

Mijia Computer Monitor Light Bar 1S

Altro ritorno super interessante per gli appassionati del brand cinese. Xiaomi Mijia Computer Monitor Light Bar 1S è la nuova versione della luce da schermo dell'azienda (lanciata anche da noi e in sconto in molteplici occasioni). Rispetto al primo capitolo a questo giro abbiamo un indice di resa cromatica RA95, che si traduce in un'illuminazione più naturale. Ritroviamo sia la possibilità di inclinare la luce tramite un sistema a rotazione magnetica che il telecomando; la vera novità è rappresentata dalle funzioni smart. Ora la lampada è dotata di connettività Wi-Fi ed è in grado di interfacciarsi con lo smartphone. Inoltre può essere controllata tramite l'assistente XiaoAI. Il prezzo è di circa 31€ al cambio, ovvero 229 yuan.

Mijia Graphene Smart Electric Heater

La stufa elettrica di Xiaomi cambia volto e debutta in una versione nuova di zecca con il nome di Mijia Graphene Smart Electric Heater. Stavolta la stufetta integra un sistema di riscaldamento ad alta efficienza al grafene, una soluzione in grado di generare calore rapidamente; il tutto condito da funzionalità smart, quindi controlli da remoto (con lo smartphone). In questo caso il prezzo è di circa 60€, 449 yuan.

Quasi sicuramente tutti questi prodotti arriveranno alle nostre latitudini grazie ai soliti store per noi occidentali (come Banggood e AliExpress, ad esempio). Comunque, se saranno disponibili li troverete di certo nel nostro canale Telegram GizDeals: iscrivetevi per restare sempre aggiornati con le migliori offerte in tempo reale e non perdere nemmeno un'occasione!

