Tesvor M1 è il robot che cercavi con spedizione da Europa

Spesso, per la nostra casa, cerchiamo aspirapolvere e robot che siano sufficientemente potenti, sebbene questo comporti un prezzo alto. Una soluzione a questo problema però, potrebbe essere il robot aspirapolvere Tesvor M1, che ora è in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa gratis.

Codice sconto Tesvor M1: il robot aspirapolvere in offerta su Geekbuying

Il robot Tesvor si presenta dalle forme semplici ma eleganti, come volesse puntare più alla qualità di azione che all'estetica. E non a caso, abbiamo una potenza di aspirazione da ben 4.000 Pa, ma non solo. Infatti, è anche dotato di una batteria molto ampia da 5.200 mAh, che permette un'autonomia fino a 150 minuti. Il contenitore della polvere ha poi una capienza di 0.6 litri.

Passando poi alle funzioni intelligenti, il robot Tesvor M1 si aziona con un controllo one-key e riconosce automaticamente ostacoli e zone già pulite. In più, oltre all'applicazione dedicata, è possibile collegarlo ad Alexa, così da poterlo controllare da remoto con la voce. Infine, sempre dall'app è possibile impostare vari percorsi di pulizia, fino a 150 m2.

Trovate il robot aspirapolvere Tesvor M1 ora in offerta su Geekbuying, questo grazie al codice sconto dedicato a cui si aggiunge la comoda spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu