L’igiene dentale conviene con gli sconti sugli spazzolini Oclean

Avere uno spazzolino elettrico e smart oggi è fondamentale per avere un'igiene dentale completa, soprattutto se ci si affida a quelli Oclean in offerta. Infatti, Oclean sconta il prezzo dei suoi spazzolini elettrici One, F1 e X e soprattutto vi porta tante ghiotte occasioni collegate.

Oclean One, F1 e X: come ottenere gli spazzolini elettrici in offerta e con tanti vantaggi

Oclean One

Prima di conoscere le modalità di acquisto in offerta, conosciamo meglio gli spazzolini elettrici Oclean One, F1 e X. Il primo è un modello smart che si avvale di una pulizia da 42.000 RPM, una batteria enorme fino a 60 giorni, setole DuPont Tynex e Pedex, piani strutturati di pulizia tramite app e speaker audio per notifiche vocali.

Oclean F1

Passando a Oclean F1, abbiamo un modello non smart ma dotato di funzioni molto interessanti, come il rilevamento delle zone cieche tra i denti. oltre a ciò, ha una resistenza IPX7 per l'acqua e setole 3D per una migliore pulizia. La potenza è invece da 36.000 RPM.

Oclean X

Infine, Oclean X è uno dei modelli top gamma del brand, che abbiamo anche visto in recensione. Infatti, è uno spazzolino elettrico smart dotato di un display touch screen, setole 3D, rilevamento delle zone cieche, una potenza da 40.000 RPM, 32 livelli di intensità e molto altro.

Trovate quindi i 3 spazzolini Oclean sullo store del brand in super offerta per un tempo limitato (fino al 21 ottobre 2021). Per questo, vi conviene mettere nel carrello il prodotto scelto e attendere le ore successive per poterli acquistare ad un prezzo molto competitivo con sconti fino al 50%. Vi lasciamo i link all'acquisto qui sotto. Inoltre, dicevamo che portano anche tanti vantaggi, che vi riportiamo di seguito:

Doppi punti membro ogni 1$ speso 1 filo interdentale Oclean gratis per ogni ordine superiore a 10$ 2 testine (P2) gratis per i primi 200 ordini di spazzolini elettrici Borsa da viaggio Oclean gratis per tutti gli ordini superiori a 99$ Sterilizzatore UVC Oclean S1 gratis per tutti gli ordini superiori a 169$ Spazzolino elettrico Oclean Z1 gratis per tutti gli ordini superiori a 249$ 20% di sconto sugli accessori oltre 39$

