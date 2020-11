L'inverno è alle porte e si guarda già ai prodotti per prepararsi alle giornate più fredde. Su Geekbuying infatti, è possibile trovare la stufa termostato elettrica Xiaomi Mijia al minimo storico con Coupon ad un prezzo inquadrato e spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Mijia Electric Heater: la stufa termostato elettrica è al minimo storico con Coupon su Geekbuying

Il prodotto è come spesso si presentano quelli della gamma Xiaomi Mijia, cioè bianco e minimal. Composta da un unico blocco sorretto da due piedi anti-ribaltamento, la stufa termostato elettrica di Xiaomi ha dimensioni 85.4 x 54.2 x 15.2 cm per un peso di 5.7 kg, quindi è anche leggera. Le sue funzionalità però sono il suo punto di forza, grazie alla potenza massima di 2200 W, dato che c'è la possibilità di regolare il calore dai 900 agli appunto 2200 W, fino ad una temperatura di 36.2 °C, raggiungibili in appena un'ora. Questo grazie al radiatore da 74 lamine di alluminio.

Inoltre, la stufa di Xiaomi Mijia su Geekbuying in offerta con codice Coupon ha una resistenza IPX4 agli spruzzi ed un'ampia dissipazione a due direzioni fino a 48 m². Inoltre, la batteria da 3200 mAh è alimentata a muro.

La stufa termostato Xiaomi Mijia Electric Heater arriva quindi in minimo storico su Geekbuying in sconto con Coupon al prezzo di 105.70 €, con spedizione da Europa gratis. N.B. se non visualizzate il box con il codice offerta, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

