Xiaomi lancerà un nuovo robot Mijia con base di svuotamento

Nell'universo smart Xiaomi, trovano spesso spazio i tanto apprezzati i robot aspirapolvere, che nelle prossime ore potranno arricchirsi di un nuovo modello, il Mijia Robot Vacuum Mop Pro con base di svuotamento. Il nuovo aspirapolvere succede al modello 2 uscito qualche mese fa, con alcune novità interessanti.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop Pro: tutto sul nuovo aspirapolvere con base di svuotamento

Design e caratteristiche

Xiaomi, si dal primo teaser, è rimasta sempre molto criptica su questo robot, che appena svelato ha presentato una forma che definiremmo atipica. Nel senso, si tratta sempre di un vacuum cleaner circolare, ma stavolta ha anche un adagio che si adatta perfettamente alla base di svuotamento a cui si accompagna.

Sotto sono disposti i due mop che permettono anche la funzione lavapavimenti, che in essa ha anche una funzione di sterilizzazione dai batteri al 99.9%.

Inoltre, il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia ha quattro modalità di aspirazione, quindi non si incorre nel rischio di lasciare angoli sporchi (la forma a D nasconte anche un rullo. In più, i mop asciugano il pavimento da soli grazie ad un sistema di temperatura costante. E, finita la pulizia, lo sporco viene depositato nella base di svuotamento automatica.

Prezzo e uscita

Il nuovo Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop Pro arriverà quindi nella giornata del 15 ottobre 2021, cioè domani, con un prezzo che dovrebbe essere di circa 335€ (2.499 yuan) in crowdfunding e circa 402€ (2.999 yuan) per il prezzo di listino. Non sappiamo ancora se sarà una vendita abbinata con la base o se questa è venduta separatamente, ma se fosse un solo bundle sarebbe un prezzo abbastanza accattivante.

Come ogni modello, non è affatto escluso che questo possa arrivare anche da noi, sia tramite importazione in store dedicati, sia nella distribuzione diretta di Xiaomi. Ovviamente, non essendo ancora nemmeno uscito, bisognerà attendere le prossime ore per capirlo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu