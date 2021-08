Realme 9 Pro sta arrivando: cosa aspettarsi?

La presentazione di Realme 9 e 9 Pro non potrà che portare avanti l'ottimo lavoro che il produttore sta facendo sul mercato. Non è un caso che, in soli 3 anni, il sub-brand OPPO sia riuscito a conquistare il traguardo dei 100 milioni di smartphone venduti. Un traguardo già infranto da altre compagnie del settore, ma Realme può fregiarsi di essere stata l'azienda più giovane a farlo. Perdipiù nel minor tempo possibile, battendo persino Xiaomi ed Apple nonché la stessa “mamma” OPPO. Sulla serie 8 Realme ha investito tanto e quindi ci aspettiamo che faccia lo stesso anche con i suoi successori.

Realme 9 Pro: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Certificato in India, Realme 9 Pro (e immaginiamo anche il modello standard) sarebbe così pronto a debuttare sugli scaffali. Non ci è ancora dato sapere come saranno fatti i nuovi smartphone, pertanto attendiamo qualche immagine prima di avanzare delle ipotesi. Ma è praticamente certo che ritroveremo uno schermo punch-hole con tecnologia Super AMOLED. Immaginiamo che potrebbe avere una diagonale da circa 6,4″ Full HD+, ma che soprattutto verrà abbandonati i 60 Hz in favore di uno schermo più evoluto. Forse a 90 Hz, se non addirittura a 120 Hz, anche per contrastare quanto fatto da Xiaomi con la serie Redmi Note 10.

Hardware e fotocamera

La questione hardware è complessa, perché Realme 9 e 9 Pro potrebbero adottare sia soluzioni Qualcomm che MediaTek. Entrambi offrono soluzioni di rilievo, anche se l'impressione è che i produttori cinesi potrebbero preferire MediaTek per avere SoC 5G a costo minore. Realme 8 e 8 Pro hanno utilizzato lo Snapdragon 720G in 4G, mentre Realme 8 5G il Dimensity 700. Un'ipotesi è che Realme 9 e 9 Pro potrebbero far parte dei prossimi smartphone ad essere mossi dal Dimensity 810, chipset a 6 nm con CPU octa-core Cortex-A76/A55 a 2,4 GHz.

Sulla batteria non ci aspettiamo grandi sorprese, con una 4.500 mAh che immaginiamo sarà nuovamente supportata dalla ricarica rapida a 50W, se non addirittura a 65W. Ancora nessuna notizia sulla fotocamera, ma potrebbe essere riutilizzato il 108 MP visto su Realme 8 Pro, in accoppiata a grandangolare e i soli sensori macro e di profondità.

Realme 8 5G

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data di presentazione ufficiale, ma il debutto di Realme 9 e 9 Pro è previsto per il mese di settembre. Non sappiamo ancora i prezzi, ma immaginiamo che oscilleranno nella fascia dei 200/250€.

