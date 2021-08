Dimensity 810 alla riscossa: presto negli smartphone OPPO e vivo

Presentato di recente insieme al fratello maggiore Dimensity 920, il nuovo chipset medio gamma 5G MediaTek inizia ad assumere sempre più consensi. Infatti, pare che OPPO e vivo siano in procinto di lanciare smartphone dotati del nuovo MediaTek Dimensity 810, al fine di sbaragliare la competizione proprio nella fascia media.

OPPO e vivo con Dimensity 810: primi dettagli, ma occhio a Realme

A riportare questa possibilità è la sempre attenta leaker Arsenal Jun, che proprio nel territorio Oplus e vivo fa spesso voce grossa. Infatti, ella spiega che entrambe le realtà potrebbero lanciare già dal mese di settembre 2021 smartphone dotati proprio del nuovo chipset della serie 8xx dei Dimensity 5G. Questo si traduce, ovviamente, in terminali che potrebbero fare del rapporto qualità/prezzo il loro forte, sebbene con OPPO e vivo i prezzi non siano mai stracciati.

Ma c'è già qualche indizio in merito a questi smartphone? A dire il vero sì, perché la stessa Arsenal Jun ha rivelato che l'OPPO con Dimensity 810 potrebbe avvalersi sia di un pannello da 6.5″ Full HD+ LCD, ma anche di una selfie camera da 16 MP, una 48 MP GN1 di tutto rispetto ma per abbattere i costi la batteria da 5.000 mAh sarebbe ricaricabile solo fino a 18W. I più attenti però, avranno notato delle similitudini con un altro prodotto proveniente dal quel mondo, cioè Realme 8s non troppo velatamente rivelato da alcuni indizi del CEO Global e da alcuni leak. Molto probabile che in Cina questo smartphone sarà a marchio OPPO e negli altri mercati a marchio Realme, con un probabile cambio anche di design.

Per quanto riguarda vivo invece, non abbiamo alcun elemento utile per capire che tipo di smartphone ci potremmo trovare davanti. Il dubbio però è che possa arrivare a marchio iQOO, che dopo il nuovo top gamma iQOO 8 non ha smartphone in programma ma potrebbe cambiare tutto nelle prossime settimane.

