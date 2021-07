Realme potrebbe diventare la nuova OnePlus per OPPO

Quando si parla di OnePlus, ormai non si può far altro che collegarla a quella che è la casa madre, cioè OPPO. Ma il gruppo OPlus (o Ouga) non è solo composto da queste due entità, ma si tratta di un trio. Infatti, la considerazione che Realme sta assumendo è sempre più alta nei piani di OPPO, che potrebbe avviare un percorso di distribuzione e produzione proprio simile a quella che aveva OnePlus prima.

Gli smartphone Realme avranno elementi da top gamma da OnePlus

A riportare questa indiscrezione è il leaker Arsenal Jun, molto vicino alle vicende di OPPO, Realme e OnePlus, che spiega come dopo l'accorpamento, il brand in giallo abbia preso una strada molto più importante di quella a cui ci aveva abituato. E non sarà un caso infatti se i prossimi smartphone del brand, guidato a livello Global da Madhav Sheth, avranno tanti elementi ereditati proprio dai top gamma OnePlus. Questa “eredità” non sarà solo hardware ma anche software, visto che la Realme UI in futuro può ottenere alcuni elementi della OxygenOS/HydrogenOS.

Esempio lampante di questa transizione sembra essere proprio il prossimo Realme GT Master Edition (con tanto di Explorer al seguito), che si concentra sia sul design, sia sugli elementi hardware di qualità al fine di rendere un prodotto che spinga al massimo il rapporto qualità/prezzo, proprio come hanno fatto per anni i vari smartphone OnePlus. A dirla tutta, il leaker ha definito l'imminente top gamma del brand il primo “OnePlus Phone di Realme“.

Questo scenario apre anche a tante domande e alcuni perché? Per Realme essere la nuova OnePlus vorrà dire una migrazione sempre più ampia al mercato Global e meno a quello cinese? Il brand di Pete Lau fornirà semplicemente una categoria di smartphone a OPPO, diventando al pari della serie Reno (come tra l'altro era già ipotizzabile)? Lo capiremo nei prossimi mesi, intanto sarà interessante vedere l'evoluzione hardware e di ecosistema da parte di Realme.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu