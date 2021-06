Xiaomi vuole portare il concetto di OPPO X 2021 all’ennesima potenza

Nel corso dei mesi abbiamo visto molteplici incarnazioni di quello che potrebbe essere il primo smartphone Xiaomi con display arrotolabile: siamo partiti da soluzioni più classiche, con uno stile molto vicino a OPPO X 2021, fino ad arrivare a declinazioni stravaganti (come nel caso dello smartphone che assomiglia ad uno speaker). Non sono mancate vette futuristiche, come il concept Alpha R: già il nome è tutto un programma. Nonostante l'abbondanza, di un dispositivo con display rollable nemmeno l'ombra; intanto, ecco l'ennesima versione di questo dispositivo, che stavolta si prepara con un design convincente ed una marcia in più rispetto al rivale di OPPO.

Xiaomi pensa alla sua versione di OPPO X 2021: ecco come potrebbe essere

Qualche tempo fa la compagnia cinese ha lasciato tutti di stucco presentando OPPO X 2021, il suo smartphone arrotolabile: si tratta di un dispositivo con display estensibile su un lato, in grado di passare dalle dimensioni di un normale telefono a quelle di un tablet. Bello e pratico, ma pare che Xiaomi sia intenzionata a fare di più: un nuovo brevetto della casa di Lei Jun (depositato ed approvato in patria) mostra come potrebbe essere lo smartphone con display arrotolabile del brand.

Anziché avere un solo lato estensibile, il dispositivo di Xiaomi è dotato di un pannello arrotolabile su entrambi i lati lunghi. Il modulo fotografico è posizionato sul retro, al centro della scocca, con un look che somiglia vagamente a Mi MIX Alpha.

Il terminale monta due motorini che consentono di espandere o richiudere il display meccanicamente. Come al solito in questi casi vi ricordiamo che per ora lo smartphone rollable di Xiaomi esiste solo su carta e non è detto che un brevetto si trasformi in realtà. Comunque questo tipo di form factor potrebbe rappresentare una buona scelta per il futuro e varie realtà sono già pronte a dire la loro (Samsung, ad esempio): che Xiaomi sia una di queste?

