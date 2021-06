Recensione Odec OD-E3: l’ergonomia è protagonista

Molti auricolari che vediamo sul mercato si avvalgono spesso di design e form factor di diversa fattura e con il tempo si è ridotto sempre più l'ingombro all'orecchio per l'utente. A racchiudere questa nuova filosofia di compattezza ed ergonomia ci pensano gli auricolari TWS Odec in-ear Odec OD-E3, in prova per questa recensione.

Recensione Odec OD-E3

Contenuto della confezione

Essendo Odec un brand che punta molto sul rapporto qualità/prezzo e questo porta spesso ad avere confezioni non particolarmente ricche, ma con giusto l'essenziale per far funzionare il prodotto. In questo caso, oltre agli auricolari, abbiamo solo il cavo Type-C per ricaricarli.

Design e materiali

Molto apprezzato non solo il design, ormai classico per i modelli in-ear, ma anche proprio l'ergonomia che esso restituisce. Questo anche grazie alla finitura opaca del policarbonato utilizzato. Al tatto sia gli auricolari, davvero compatti, sono molto leggeri e lo stesso dicasi per il case, che però non sfigura in quanto ad autonomia, ma lo vedremo in seguito.

Funzioni smart

Le funzioni smart degli auricolari low cost sono un po' tutte simili. E non sono da meno questi Odec OD-E3 in recensione. I controlli touch sono abbastanza precisi e permettono di avere una gestione comoda della musica o delle chiamate. Peccato sempre che non esista un'app per poter decidere come settarli. Chiaro, parliamo di un prodotto non costoso, ma sarebbe utile. Il pairing funziona come previsto, il Bluetooth 5.1 rende tutto molto stabile e la connessione avviene in maniera rapida.

Qualità audio – Recensione Odec OD-E3

Non è male la qualità audio di questi auricolari Odec. In relazione alla comodità dell'indosso, si fanno ascoltare bene. Non vi aspettate i miracoli di un prodotto che costa 10 volte di più (e nemmeno…), ma se cercate qualcosa di basilare senza pretese, possono fare bene. Il suono è tutto sommato pulito e quindi per un ascolto generico ci siamo.

Stessa cosa vale per le chiamate, dove ci sentono bene e sentiamo bene chi ci chiama o stiamo chiamando. Anzi, forse sono più utili per le chiamate in auto rispetto ad un vero e proprio utilizzo per l'ascolto di musica, così come un po' tutti gli auricolari dello stesso range di prezzo.

Autonomia

Il loro dovere, quanto ad autonomia, lo fanno e quindi possiamo dire che sono promossi. Gli Odec OD-E3 tengono per circa 3 ore e mezzo di ascolto continuo e poi con il case arriviamo alla solita soddisfacente autonomia per vari giorni nel caso non si ascolti in maniera assidua. Non potevamo chiedere di più ed il produttore ne è consapevole.

Recensione Odec OD-E3 – Prezzo e conclusioni

Arriviamo alla fine di questa recensione degli Odec OD-E3 con una consapevolezza: il brand ha ormai individuato un target preciso di utenza e quindi non spinge oltre questo range di prezzo. Un male? No, assolutamente, soprattutto se i prodotti sono come questi auricolari oppure come gli altri provati in precedenza. Come al solito, visto anche il prezzo, circa 15-20€, vanno indirizzati ad utenti casual o anche chi approccia per la prima volta a questo tipo di soluzioni. E tutto sommato va bene così.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu