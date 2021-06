Honor potrebbe vendere ancora di più, se non fosse per…Huawei

La rinascita o meglio la ripartenza di Honor come brand indipendente non è certo passata inosservata. La serie 50 è sicuramente tra le più apprezzate attualmente, con modelli veramente interessante. Eppure, gli smartphone Honor potrebbero generare vendite molto più alte, se non fosse per un particolare ingombrante appartenente al passato.

Honor 50 spinge anche le vendite di Huawei Nova 8: ecco perché

Come riporta uno spunto di riflessione del leaker Arsenal Jun, Honor 50 o meglio, tutta la serie, sta vendendo molto bene ma c'è una curiosità che porta a ragionare su come il passato del rinato brand resti una specie di blocco per poter spiccare il volo nel mercato o almeno, non subito. Infatti, pare che gli utenti cinesi non distinguano ancora Honor da Huawei, credendo siano ancora la stessa compagnia e quindi che il brand di George Zhao sia ancora mirato a proporre prodotti di categoria inferiore.

Tra l'altro, lo stesso Honor 50 negli store favorisce la vendita di Huawei Nova 8, molto simile in quanto a design e non lontano nelle specifiche. Questo però ha un motivo particolare: molti store fisici Huawei vendono ancora prodotti Honor di vecchia gestione, così che gli utenti meno esperti possano virare su un modello dell'ex casa madre (che in Cina ha meno problemi), credendo di acquistare qualcosa di meglio.

Insomma, Honor deve fronteggiare un'iniziale “problematica” legata a quello che una volta era il punto di riferimento, ma che nel tempo potrebbe essere superato in quanto l'offerta dei produttori del prossimo Magic 3 sembra essere molto più competitiva anche alle nostre latitudini.

