Il “frutto proibito” di auricolari e cuffie degli ultimi anni, manco a dirlo, è la cancellazione del rumore. Sempre più produttori hanno trovato il modo di rendere meno costoso accedere a questo tipo di dispositivi, soprattutto con l'esplosione del mercato degli auricolari TWS. E tra questi, troviamo Odec, che oltre ad avere prodotti per la casa, ha una sua gamma di auricolari TWS tra cui troviamo gli OD-E8, dotati di ANC ad un prezzo ultra-competitivo, ma avranno superato la nostra recensione?

Recensione Odec OD-E8 | Auricolari TWS ANC

Contenuto della confezione

Per iniziare a parlare della confezione degli Odec OD-E8 in recensione, bisogna fare di nuovo un plauso al brand per la scelta dei materiali riciclati. Oltre questo però, troviamo veramente l'essenziale per poterle utilizzare. Nel senso, oltre agli auricolari ed il case, troviamo semplicemente due paia di gommini di ricambio, il cavo Type-C e la manualistica, anche in Italiano.

Design e Materiali

Qualità costruttiva sufficiente, considerando il prezzo va anche bene. Materiali prettamente plastici, la custodia si avvale di una finitura opaca, ma liscia, mentre gli auricolari Odec sono lucidi, che quindi catturano facilmente ditate e polvere. In generale, non differiscono molto da alcuni modelli più costosi per design e qualità, quindi è tutto sommato apprezzabile. Non sono propriamente piccoli ma non sono affatto pesanti, l'indosso è molto comodo e si inseriscono bene nel padiglione auricolare, così da poter svolgere al meglio la funzione di cancellazione del rumore. Punto a favore la certificazione IPX8, non da tutti.

Funzioni Smart

Premessa: non c'è un'applicazione dedicata, ma guardando il prezzo capirete che non è così assurdo (che poi, manca pure su modelli che a volte costano di più e sono spesso blasonati). Passando alle funzioni smart, abbiamo i vari controlli touch, che permettono di ottenere le seguenti funzioni: un solo tocco per mettere in pausa, riprodurre un brano oppure rispondere ad una chiamata. Due tocchi invece sono necessari per chiudere la chiamata (indipendentemente dal lato), mentre facendolo a sinistra si passa alla traccia precedente, mentre per quella successiva bisogna farlo a destra. Per la modalità game (bassa latenza), bisogna cliccare 3 volte.

Esistono anche funzioni attivabili con la pressione prolungata, come il rifiuto di una chiamata tenendo premuto per circa 2 secondi uno dei due auricolari, mentre in condizioni normali serve per passare da una modalità di cancellazione del rumore all'altra. Ecco, il punto peculiare di questa recensione è proprio l'ANC: bisogna essere onesti, esiste ed è percettibile, ma non ci si può aspettare quello di prodotti 5-6 volte più costosi. In ogni caso, apprezzabile il tentativo.

Infine il pairing, che avviene come ci si aspetta da un dispositivo con Bluetooth 5.0 (dotato di codec AAC).

Qualità audio – Odec OD-E8

Un comparto, quello audio, che negli auricolari TWS Odec OD-E8 in recensione è nella pura sufficienza. Si sentono bene, soprattutto in telefonata, ma non vi aspettate un suono pulitissimo. Ci viene da pensare che il produttore abbia voluto giocare con qualche compromesso inserendovi l'ANC. Intendiamoci, non è male, però forse considerando il plus nell'avere una cancellazione del rumore, ci aspettavamo la stessa cura in quello che è il reparto chiave.

Dicevamo del buon audio in chiamata e dobbiamo dire che effettivamente c'è un buon livello di qualità sia quando ascoltiamo che quando parliamo. I microfoni in questi auricolari giocano un ruolo importante perché sono utili anche per richiamare gli assistenti vocali, con buoni risultati.

Ecco la scheda tecnica completa degli auricolari TWS ANC Odec OD-E8:

Bluetooth 5.0 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP);

chip Bluetooth RTI8773

Driver dinamici da 10 mm;

distanza di trasmissione 10 metri;

codec SBC/AAC;

peso della custodia: 55.6 g;

peso auricolari: 8.4 g;

batteria auricolari: 40 mAh;

batteria custodia: 500 mAh;

certificazione IPX8;

Autonomia

Punto a favore degli Odec OD-E8 è sicuramente l'autonomia che offrono. Gli auricolari in sé durano effettivamente le circa 5 ore che promettono e lo stesso fa il case, che garantisce le circa 35 ore (che, considerando un uso non sempre consecutivo, ci porta a più giorni di autonomia). Con la cancellazione del rumore attiva la batteria non ne risente molto, mantenendo quindi la buona autonomia di quando non è attiva.

Odec OD-E8: Prezzo e conclusioni

E veniamo a quello che, senza dubbio, ci è sembrato il punto di forza maggiore di questi auricolari Odec. Infatti, potete acquistare gli OD-E8 ad un prezzo spesso sotto i 30€, se non addirittura intorno ai 20€, che li rende un prodotto da tenere d'occhio per chi non vuole rinunciare all'ANC spendendo però pochissimo.

E questo, ovviamente, ci porta alle conclusioni in merito a queste cuffie wireless. Valgono quello che costano e spesso questo tipo di prodotto viene venduto (non meritatamente) a prezzi sicuramente più alti. Loro mantengono invece un profilo onesto, costando poco ed offrendo un po' tutte le funzioni che cercano le persone in degli auricolari TWS nel 2021. Se fossero costate 50€, allora avremmo esatto un audio migliore, ma così vanno più che bene.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu