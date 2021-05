Tra le tante, spesso anonime, soluzioni del mercato degli auricolari TWS spesso si cerca la novità o comunque qualcosa che sia particolare. A volte troviamo qualcosa di elegante, altre volte troviamo qualcosa di effettivamente eccentrico, come nel caso degli auricolari TWS Alfawise X8, che abbiamo provato per questa recensione. Scopriamole insieme.

Recensione Alfawise X8 | Auricolari TWS

Contenuto della confezione

Aprendo la confezione degli Alfawise X8 in recensione, capirete fin da subito perché sono così particolari. Al suo interno infatti, oltre ai gommini per i padiglioni auricolari e la manualistica, non troviamo nient'altro che una sorta di “lucchetto” in silicone che si scopre poi essere il case di ricarica modulare e gli stessi auricolari TWS.

Design e materiali

A prima vista, anche per il colore che ci hanno dato per questa prova, si rimane abbastanza sorpresi nel provare a capire come sono fatti questi auricolari. Ma per capirlo, bisogna partire dalla loro custodia. Come abbiamo detto è modulare, questo vuol dire che la compongono più componenti rimovibili e combinabili insieme.

La parte più generosa è sostanzialmente l'alloggio della batteria, nel cui alloggio centrale trovano i connettori che attivano appunto la ricarica. Ai lati, in basso, troviamo l'alloggio degli auricolari e sopra, a fare da aggancio di questa sorta di lucchetto c'è proprio il cavo di ricarica, sfortunatamente micro-USB. Insomma, tutto in uno.

Passando a dare uno sguardo più attento agli auricolari, gli Alfawise X8 sono eccessivamente lunghi e nella colorazione rosa sembrano buffamente un'estensione dei lobi delle orecchie. Il tutto però è reso gradevole dall'ottimo silicone in cui è realizzato.

Funzioni smart

Qui cominciano i pregi relativi a questi Alfawise X8. Le funzioni smart, racchiuse nei controlli touch, sono precise e funzionano abbastanza bene, sia per le modalità di musica, sia per le chiamante e anche con l'assistente vocale. Per quanto riguarda il pairing invece, grazie al Bluetooth 5.0 è rapido e stabile, sebbene debbano collegarsi rimuovendoli dalla custodia di ricarica. Poco male, tutto sommato funziona tutto come si deve. Altra chicca del pairing è il poter utilizzare gli auricolari in maniera totalmente indipendente, anche con due dispositivi diversi.

Qualità audio – Recensione Alfawise X8

La qualità audio delle Alfawise X8 ci fa perdonare tutte le “stranezze” del design. Queste cuffie si sentono davvero bene, il suono è chiaro ed ascoltare musica è un piacere. Per quello che costano, fanno davvero un ottimo lavoro, grazie anche alla presenza del codec AAC.

Per l'audio in chiamata sostanzialmente ci siamo. Non è eccelso, poteva essere meglio, ma tutto sommato sono auricolari low cost, quindi non potevamo pretendere chissà cosa e quindi va bene così.

Autonomia

Altro punto di forza degli auricolari TWS Alfawise X8 di questa recensione. L'autonomia è molto buona e rispecchia quanto dichiarato dal brand. Infatti, sono garantite le 4 ore di ascolto consecutivo e soprattutto le 16 ore di autonomia totale con la custodia di ricarica.

Non è capiente come altri modelli, ma alla fine durano parecchio, visto il modulo da 50 mAh degli auricolari e i 560 mAh dei due moduli del case.

Recensione Alfawise X8 – Prezzo e conclusioni

Bisogna fare una premessa: nella colorazione che ci è capitata, ma più in generale, non sono il massimo del design. Se guardiamo però a quanto costano, a come suonano e come si comportano nel lato smart, allora i circa 25-30€ a cui è possibile acquistare su GearBest allora vanno più che bene. E qui ci porta alle conclusioni. Se cercate una sorta di “novità” da non prendere troppo sul serio, allora comprate questi Alfawise X8. Se cercate un prodotto low cost ma con uno stile più “sobrio” allora non sono di certo i migliori prodotti che fanno per voi, salvo che li acquistiate nella colorazione verde, in quel caso ci può anche stare.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu