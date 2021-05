Di recente è stato avvistato un brevetto di Xiaomi che – a suo modo – prova a stravolgere le cose in fatto di fotocamera sotto al display. Un meccanismo complesso, ma non è nulla rispetto al nuovo documento scovato presso gli uffici dell'ente cinese CNIPA. L'ennesimo brevetto è stato presentato a marzo 2020 ed approvato solo l'11 maggio 2021 e mostra uno smartphone Xiaomi con display arrotolabile ed un look… unico!

Xiaomi brevetta uno smartphone arrotolabile che sembra uno speaker

Dopo aver passato un lungo periodo caratterizzato da smartphone sempre identici, sembra che ultimamente i vari brand siano passati a modelli più originali, seppur con alcune caratteristiche in comune – come l'onnipresente punch hole. Comunque, in quanto a originalità, il nuovo modello brevettato da Xiaomi supera di certo qualsiasi aspettativa. Se siete rimasti ammaliati dal connubio pieghevole/rollable di TCL Fold n Roll – fusione tra OPPO X 2021 e Mi MIX Fold – allora stavolta rimarrete di stucco.

Il nuovo documento evidenzia l'interesse di Xiaomi verso la creazione di uno smartphone arrotolabile, ma il brevetto mostra un design atipico. Il dispositivo ricorda uno smart speaker, con una forma cilindrica ed una sezione mobile che funge da impugnatura per “estrarre” il display arrotolabile. La parte superiore presenta un pulsante, forse per l'accensione e lo spegnimento mentre lungo il corpo trova spazio il comparto fotografico. Inferiormente trova spazio un altoparlante e non sembra essere presente una porta per la ricarica (forse funziona solo tramite wireless?).

Per quanto “affasciante”, questo concept di smartphone arrotolabile targato Xiaomi è di certo poco pratico. L'uso in mobilità sembra impossibile e forse potrebbe rappresentare un'alternativa per un tablet o comunque un accessorio per la casa (uno smart display?). Che ve ne pare di questo dispositivo? Apprezzate lo sforzo di trovare una nuova “forma” per gli smartphone? Comunque ricordiamo che allo stato attuale si tratta solo di un brevetto e quindi non è detto che questo dispositivo si traduca effettivamente in un modello reale.

