Robot aspirapolvere ad un prezzo super? yeedi 2 Hybrid è la risposta

Nel novero, davvero enorme, di robot aspirapolvere che troviamo oggi sul mercato, è importante sceglierne uno che coniughi perfettamente il rapporto qualità/prezzo. Uno di questi può essere sicuramente yeedi 2 Hybrid, robot aspirapolvere dalle ottime capacità ad un prezzo interessante e che vi raccontiamo in 5 motivi che vi spiegheranno perché dovreste scegliere lui.

5 motivi per scegliere il robot yeedi 2 Hybrid

Potenza di aspirazione top gamma

Il primo motivo per cui potreste scegliere yeedi 2 Hybrid è sicuramente ciò che offre in quanto a potenza di aspirazione. Infatti, considerato il prezzo, la potenza da 2.500 Pa restituisce un grado di pulizia da polvere e detriti molto importante e sicuramente vi aiuterà a non dover ripassare manualmente a fine operazione.

Funzione lavapavimenti

La comoda funzione lavapavimenti non è certo una feature inedita, ma quella dello yeedi 2 Hybrid si distingue per avere ben 3 flussi d'acqua regolabili e che si combina perfettamente con la funzione da aspirapolvere, per una metratura fino a 260 m2. Questo grazie al serbatoio da 240 ml, che si abbina (ma resta indipendente) al contenitore per la polvere da 430 ml, comunque ampio.

Grande autonomia – yeedi 2 Hybrid

Senza dubbio una delle feature più importanti è quella della batteria. Il modulo da ben 5.200 mAh garantisce una pulizia molto lunga, garantita fino a 200 minuti. Inoltre, una volta ricaricato, riprende esattamente da dove si era interrotto, così da terminare la pulizia in maniera efficace.

Struttura compatta

La comodità di questo prodotto sta anche nella sua struttura. Infatti, essendo compatto ma soprattutto sottile rispetto ad altri prodotti simili, yeedi 2 Hybrid può arrivare letteralmente ovunque, così da non perdere nemmeno un angolo della casa.

Tutto in un'app

Essendo un robot intelligente, può essere collegato all'applicazione dedicata che permette di mappare tutta l'area domestica e quindi scegliere il tipo di percorso da far effettuare per la pulizia e grazie al sistema VSLAM, riesce a riconoscere perfettamente gli ostacoli di casa.

yeedi 2 Hybrid – link all'acquisto

Ma dove possiamo comprare il robot aspirapolvere yeedi 2 Hybrid? Lo trovate su Amazon con una promozione molto interessante che vi permette di acquistarlo all'ottimo prezzo di 209.99€. Per ottenerlo, bisogna innanzitutto spuntare su “Applica Coupon” nel link qui in basso e poi applicare l'ulteriore codice sconto TPU4U9CJ al checkout. La promozione è valida fino al 4 luglio 2021.

yeedi k650 – link all'acquisto

Nel caso però voleste un prodotto sicuramente valido ma ad un prezzo minore, potete valutare l'acquisto dello yeedi K650, un robot aspirapolvere sempre con funzione lavapavimenti e varie funzioni smart ad un prezzo eccezionale di 129.99€, ottenibile nella stessa modalità del modello sopra spuntando “Applica Coupon” nel link qui in basso e poi applicando il codice N34YCQ2Y al checkout.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu