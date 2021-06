Il purificatore Xiaomi Viomi rende l’aria più sicura per tutta la famiglia | Coupon

Non solo accessori e robottini aspirapolvere per il brand partner di Xiaomi, ma anche un pratico purificatore d'aria: VIOMI sta diventando sempre più completa come azienda e soprattutto conveniente, grazie a questo codice sconto dedicato a Smart Air Purifier UV, in offerta con tanto di spedizione dall'Europa.

Il purificatore d'aria di Viomi, da Xiaomi YouPin a Banggood con codice sconto

La partita tra Xiaomi e Viomi si gioca praticamente in casa: le due aziende collaborano a stretto giro, ma ogni tanto ecco che arrivano prodotti comuni ad entrambe. Questo è il caso del purificatore d'aria Viomi, una soluzione compatta (675 x 320 x 320 mm) e dallo stile minimale, dotata di un piccolo display LED per visualizzare stato e funzioni, controlli touch e app per la gestione da remoto. Viomi Smart Air Purifier UV offre un sistema di purificazione con quattro filtri (con tanto di strati al carbone attivo, sterilizzatore UV e filtro HEPA), una capacità di 500 m3 all'ora ed una copertura fino a 35-60 m2. Il tutto con un basso livello di rumore (39 dB) ed una potenza di 38W.

Il purificatore d'aria di Viomi è disponibile all'acquisto su Banggood con tanto di codice sconto e spedizione dai magazzini europei. In basso trovate il link e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu