Il mini ventilatore di Xiaomi vi protegge dalla calura estiva in ogni momento!

Si torna a parlare di nuovi prodotti su YouPin e questa volta di un pratico accessorio adatto alla calura in arrivo. L'estate si fa sempre più vicina e la piattaforma di crowdfunding sta già preparando il terreno con una serie di prodotti: tra questi trova non può mancare il classico mini ventilatore portatile da collo con una serie di soluzioni lanciate su Xiaomi YouPin: ecco le migliori proposte, al miglior prezzo.

Xiaomi YouPin: con il pratico mini ventilatore portatile da collo siete pronti per affrontare l'estate!

L'ultimo arrivato del brand cinese è il mini ventilatore portatile da collo Qualitell, ovviamente lanciato su Xiaomi YouPin: si tratta di un brand già noto, visto anche di recente con una racchetta anti zanzare dotata di un display. Il dispositivo presenta un corpo compatto e leggero (210 x 180 x 65.5 mm per 295 grammi), è realizzato in ABS con imbottiture in silicone ed è disponibile in due colorazioni. All'interno trovano spazio due ventole a 60 pale ed un motorino in grado di raggiungere il 65.000 giri al minuto. In questo modo è possibile sfuggire alla calura estiva in modo pratico e veloce, ma soprattutto con zero ingombri e in qualsiasi momento.







L'accessorio è alimentato da una batteria da 1.600 mAh, ricaricabile tramite Type-C e in grado di offrire fino a 300 minuti di autonomia (a bassa potenza, mentre al massimo si scende a 75 minuti). Purtroppo questa versione non è ancora disponibile all'acquisto per noi occidentali, ma non temete: di seguito trovate alcune alternative di tutto rispetto.

Per prima cosa vi segnaliamo il debutto di Xiaomi Mijia Mini Neck Fan, mini ventilatore portatile da collo già disponibile su AliExpress a prezzo scontato grazie ai saldi estivi dello store (qui trovate la pagina dedicata all'evento). L'altra alternativa è sempre a marchio Qualitell: si tratta di un modello alternativo, ma in questo caso abbiamo una batteria da 1.800 mAh. Entrambi i prodotti sono disponibili all'acquisto su AliExpress tramite i link in basso: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete in cerca di altri prodotti “estivi” in salsa Xiaomi? Qui trovate i migliori stick anzi-zanzare di Xiaomi YouPin! Inoltre date un'occhiata alla nostra selezione da spiaggia con vari prodotti utili al mare, sempre legati a Xiaomi e alla sua piattaforma di crowdfunding.

