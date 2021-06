Punture di zanzare addio: ecco i migliori stick anti-prurito di Xiaomi YouPin

L'estate si avvicina, il caldo si fa più intenso e ovviamente non mancano insetti come zanzare e api. Se da un lato abbiamo accessori utili da utilizzare in casa come repellente, dall'altro cosa fare in caso di puntura? Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato di prepararci all'estate, alle gite e alle vacanze con una selezione di stick anti-zanzare, penne contro il prurito e le punture da tenere sempre a portata di mano: ecco le migliori soluzioni da Xiaomi YouPin appartenenti a varie categorie di prezzo (in modo da andare incontro a tutte le esigenze e tutte le tasche).

I migliori stick anti-zanzare di Xiaomi YouPin: tutti pronti per l'estate!

Com'è facile immaginare, dalla piattaforma di crowdfunding della casa cinese sono uscite varie penne, tutte dotate di caratteristiche interessanti. Quella che vediamo in alto, lanciata da poco, è la soluzione anti-puntura XiaoXiao Rabbit: si tratta di uno stick dal design simile a quello di un silk-epil o un deodorante, ma la sua azione è sicuramente diversa. Infatti, sebbene sia molto compatto e leggero, ha in esso un sistema di luce a infrarossi che permette appunto di alleviare il fastidio o il dolore delle punture d'insetto. E grazie soprattutto al calore emanato, riesce persino a ridurre il gonfiore.

Questa azione di alleviamento agisce in appena 10 secondi, dato che gli infrarossi hanno un impulso di 4KHz tramite il modulo con spessore da 1 cm. Molto comodo il fatto che funzioni con 2 batterie AAA (mini stilo), che comunque permetterebbero circa 100 utilizzi senza problemi. In ogni caso, va in stand-by dopo 30 secondi. Ovviamente questa forma è quella più “particolare”, ma ci sono altre soluzioni dal look più standard (ossia quello solito a “penna”).

Di seguito trovate la nostra selezione di stick anti-zanzare da Xiaomi YouPin: tutte le penne contro il prurito sono disponibili su AliExpress, ad un prezzo conveniente. Si parte da circa 5€ in sconto, una cifra più che accettabile per questo tipo di accessori, fino poco meno di 20€. Insomma, avete solo l'imbarazzo della scelta! Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

