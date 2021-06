Midea M7 Pro pulisce casa con eleganza ad un prezzo niente male

Tutti un po' simili, tanti molto potenti e tanti ad un prezzo molto conveniente: sono questi gli elementi per descrivere il settore dei robot vacuum. Poi c'è Midea M7 Pro, robot aspirapolvere lavapavimenti che unisce proprio potenza e prezzo competitivo nella sua essenza elegante.

Midea M7 Pro: ecco perché a 300€ è un robot aspirapolvere da non perdere

Dallo stile molto fine per essere un dispositivo elettronico, ciò che colpisce del robot lavapavimenti Midea M7 Pro è quanto offre in relazione al prezzo. Partendo dalle 500 vibrazioni al minuto ad alta frequenza grazie al contenitore dell'acqua piezoelettrico, ma anche la potenza di aspirazione fino a 4.000 Pa grazie all'avanzato motore Nidec BLDC. Inoltre, la batteria si distingue per un'ottima autonomia fino a 180 minuti grazie al modulo da 5.200 mAh. Per i filtri, abbiamo quello per la polvere a tre strati, uno di nylon, uno di spugna ed uno HEPA.

Tra l'altro, il robot Midea è molto intelligente, visto che riesce a identificare facilmente scalini, ostacoli con oltre 3.000 modalità di aggiramento integrate. Inoltre, è presente un nuovo sistema laser LDS, che permette una scannerizzazione completa della stanza, crea una mappatura di quest'ultima ed in maniera smart ne pianifica il percorso migliore per pulirla. Il tutto è poi monitorabile tramite applicazione, oltre ad un controllo da remoto tramite Wi-Fi.

Ma dove possiamo acquistare ad un prezzo interessante questo robot? Midea M7 Pro è attualmente in super offerta su Goboo grazie al codice sconto dedicato al prezzo di 299€, questo però se sarete tra i primi 100 fortunati ad acquistarlo, altrimenti sarà vostro a 319€.

N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu