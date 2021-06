Con l'arrivo dell'estate è tempo anche di scontri: la lotta contro le zanzare comincia già in questi giorni e ovviamente è bene partire in quarta, con una soluzione pratica ed efficiente. Se state pensando ad una lampada anti-zanzare, allora Xiaomi YouPin ha il prodotto perfetto (come sempre, d'altronde… ) : economico, leggero, ricaricabile e multifunzione. Insomma, un gadget nel perfetto stile della compagnia cinese!

Xiaomi YouPin presenta la nuova lampada anti-zanzare OPPLE





La nuova lampada anti-zanzare di Xiaomi YouPin arriva con il brand OPPLE, marchio attivo sulla piattaforma di crowdfunding e specializzato proprio in piccoli accessori per la casa. Il dispositivo offre una triplice funzione: oltre a fungere da soluzione contro le zanzare è utile anche come luce da notte o come torcia (come si evince dall'immagine in basso). Il corpo è dotato di resistenza agli schizzi di tipo IPX4 mentre la ricarica avviene tramite USB: la batteria da 1.800 mAh offre fino a 11 ore di utilizzo (sfruttandolo però solo come anti-zanzare). Le dimensioni sono di 200 x 70 mm, per un peso di 251 grammi: si tratta quindi di un accessorio pratico e leggero, facile da riporre o da portare in giro.

Nonostante il debutto su Xiaomi YouPin, la lampada anti-zanzare di OPPLE è già disponibile anche su AliExpress, a prezzo scontato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

