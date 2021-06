Nonostante la tecnologia stia cercando di diventare sempre più wireless, c'è un settore ancora legato alle soluzioni “wired” per non avere alcun tipo di input lag: il gaming. Nonostante ciò, già diversi produttori si sono specializzati nella produzione di dispositivi senza fili che garantiscono delle performance ottimali e senza ritardi. Tra queste troviamo anche Tronsmart, la quale ha lanciato le Tronsmart Shadow, ovvero delle cuffie over-ear wireless che possono essere utilizzate anche su console.

Come si saranno comportate durante i nostri test? C'è latenza, l'audio sarà corposo? Scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Tronsmart Shadow

La confezione di vendita è realizzata in cartonato nero e rosso ed al suo interno troviamo la seguente dotazione:

Tronsmart Shadow;

dongle USB da 2.4 GHz;

cavo di ricarica USB / USB Type-C;

cavo jack audio da 3.5 mm;

microfono;

manualistica.

Design e costruzione

Le Tronsmart Shadow hanno un design ispirato al settore gaming, ma con una declinazione un po' più sobria rispetto e delle linee morbide. Insomma, tutto questo per dire che potrete utilizzarle anche per l'ascolto di musica e non sarebbero fuori contesto qualora vogliate indossarle in giro.

La nota più appariscente è la bella colorazione rossa dei dettagli, tra cui parte dell'archetto e le cuciture. Le cuffie, infatti, sono realizzate con materiali di buona qualità tra eco-pelle e alluminio, sebbene alcuni inserti in plastica tendano a graffiarsi leggermente.

1 di 3

Esternamente le Tronsmart Shadow hanno i padiglioni rivestiti con una griglia metallica che proteggono il logo al LED RGB, mentre la parte a contatto con l'orecchio è in memory foam, la quale si è dimostrata comoda anche in sessioni da gaming da diverse ore. L'unico aspetto da far presente è che purtroppo d'estate tenderanno a farvi sudare, ma è una caratteristica comune di tutte le cuffie da gaming.

1 di 3

Queste si lasciano dunque indossare molto bene, non gravano eccessivamente il loro peso sulla nostra testa e avvolgono bene l'orecchio per isolarci dall'ambiente esterno. Personalmente mi sono trovato molto bene e, tra l'altro, il microfono è un'estensione con ingresso jack audio da 3.5 mm che può essere inserita e tolta a nostro piacimento. Ciò significa che quando non è necessario ci risparmieremo l'ingombro di un'asticella inutile.

1 di 2

La cuffia destra è priva di tasti, mentre la sinistra presenta i pulsanti per il volume (e che ci faranno cambiare anche brano), quello per attivare/disattivare il microfono, il tasto power e l'ingresso USB Type-C, oltre che il jack audio da 3.5 mm.

Connettività e compatibilità

A differenza delle cuffie Bluetooth tradizionali, per ridurre la latenza dell'audio nei giochi è stata pensata ad una soluzione che comprende un dongle USB da 2.4 GHz. Una volta inserito nel computer, dunque, si aggancerà automaticamente alle cuffie e ne trasmetterà il segnale.

La compatibilità di questo tipo viene garantita solamente su PC (Windows e Mac), PlayStation 4 e Nintendo Switch (solo nella TV mode), per cui non c'è alcun tipo di compatibilità, se non attraverso il jack audio, con XBOX One/S/X, PlayStation 3, smartphone e tablet.

Inoltre, troviamo alcune restrizioni anche quando utilizziamo le Tronsmart Shadow con il cavo. Infatti, nella modalità “wired” (con cavo) potremo ascoltare solamente l'audio di gioco, ma non potremo usare in alcun modo il microfono. Dal momento che sono un possessore di XBOX One, dunque, non sono riuscito a sfruttare a fondo tutte le sue potenzialità. In seguito vi lascio una grafica che riassume le compatibilità.

Tuttavia, da computer ho notato delle grandi performance da parte di queste cuffie, in quanto la latenza è praticamente azzerata e non si riscontrano particolari problemi legati alla ricezione del segnale.

Per tirare le somme su questo comparto e riassumere con chiarezza: potrete usare queste cuffie con cavo su qualsiasi dispositivo, ma non funzionerà il microfono. Potrete usare le cuffie in modalità wireless solo su PC (laptop e notebook Windows e Mac), PS4 di qualunque tipo e Nintendo Switch (solo in modalità TV) e sfruttarne appieno tutte le funzionalità.

Audio e microfono

Le Tronsmart Shadow hanno un volume molto alto che ci isolerà completamente dai rumori esterni e un bilanciamento delle frequenze che tende ad enfatizzare i bassi durante il gioco, ma mantenendo comunque un buon livello di medi e alti. Questo è senza dubbio un punto a favore perché ci immergerà completamente all'interno della scena.

Grazie al Surround 7.1, inoltre, sentiremo perfettamente tutti i rumori di gioco in base alla loro provenienza e, come già detto in precedenza, la latenza è quasi nulla.

Parlando invece del microfono, questo restituisce un buon audio per delle partite con amici o per dello streaming alle prime armi, ma non è per livelli professionali. Nel complesso comunque garantisce buoni risultati.

Autonomia

Le Tronsmart Shadow hanno una batteria da 1000 mAh la quale ci consente di arrivare a circa 12 ore di utilizzo continuo con volume al 50%, ma che vanno a calare leggermente se manteniamo un volume costante al 100%.

Quando saranno scariche possiamo utilizzarle durante la carica. A proposito di quest'ultima saranno necessarie poco più di due ore per portarle dallo 0 al 100%.

Conclusioni – Tronsmart Shadow

Prima di tirare le somme parliamo subito di prezzo, in quanto le Tronsmart Shadow sono disponibili su Geekbuying a circa 31.17 euro con il coupon: NNNGIZSHADOW. Questo è possibile sempre grazie ai nostri canali Telegram di GizDeals dove condividiamo giornalmente codici sconto, errori di prezzo e tanto altro.

Con questa premessa devo dire che queste cuffie da gaming wireless sono ottime se usate con PC o con una PS4, ma se avete altre console o per lo smartphone non saranno particolarmente utili a causa dell'incompatibilità del microfono.

Quindi in conclusione: buon prezzo, latenza quasi nulla, buona costruzione e audio corposo. Per me è sì! Tronsmart conferma nuovamente le sue abilità nel settore audio.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu