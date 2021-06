Tra i brand più apprezzati del panorama degli accessori tecnologici, Tronsmart ha raggiunto gli 8 anni di attività. E per celebrare questo evento, il brand ha non solo lanciato tutta una serie di promozioni dedicate, ma ha anche lanciato due nuove paia di auricolari TWS ANC, Tronsmart Apollo Air ed Air+, che si distinguono per le ottime specifiche tecniche e soprattutto per un prezzo interessante.

Tronsmart Apollo Air ed Air+: tutti i segreti dei nuovi auricolari TWS ANC e la promo per gli 8 anni

Prima di conoscere cosa ha riservato Tronsmart per l'anniversario dei suoi 8 anni, andiamo a scoprire cosa ci portano i nuovi auricolari TWS Apollo Air ed Air+. I nuovi auricolari Apollo sono entrambi dotati di cancellazione del rumore ANC ibrida che elimina fino a 35 dB nelle frequenze basse, medie e alte. Sono disponibili tre modalità ANC: cancellazione del rumore Qualcomm cVc 8.0 che consente agli utenti di concentrarsi sulla propria musica; ANC off in modo che gli utenti possano ascoltare la musica senza essere completamente isolati con gli auricolari che semplicemente bloccano il rumore e la modalità ambientale, che migliora la produzione di rumori esterni circostanti, ideale per andare in bicicletta o correre restando al sicuro e consapevoli.

Gli auricolari sono dotati di sei microfoni: 2 feedforward, 2 feedback e 2 talk, offrendo un'eccezionale esperienza di cancellazione del rumore a 360°. Il microfono di feedback riduce i rumori in una gamma ristretta di frequenze, mentre il microfono feedforward riduce i rumori in una gamma di frequenze più ampia. Il chip di punta QCC3046 di Qualcomm con decodifica audio aptX consente una trasmissione più rapida e una latenza inferiore, mentre l'avanzata tecnologia di trasmissione sincrona TWS+ è diversa dalla maggior parte degli auricolari sul mercato.

Apollo Air e Air+ possono essere utilizzati fino a 5 ore con una singola carica e fino a 20 ore quando si utilizza la custodia di ricarica con connessione Type-C.

aptX Adaptive

Con TWS+, entrambi gli auricolari riceveranno il segnale dal telefono contemporaneamente, quindi non c'è latenza tra entrambi gli auricolari. La tecnologia Qualcomm aptX è presente su entrambi i modelli di auricolari, ma su Apollo Air+ è presente anche aptX Adaptive, che offre un audio ininterrotto ad alta risoluzione.

Entrambi gli auricolari vantano la più recente tecnologia Bluetooth 5.2 per una trasmissione del segnale più veloce e uno streaming musicale senza interruzioni. Sono inclusi anche driver in grafene personalizzati per un'eccellente qualità del suono e il grado di protezione IP45 garantisce che entrambi i modelli continuino a riprodurre musica sotto pioggia, sudore e polvere.

Tronsmart App

Un'enorme caratteristica di entrambi questi auricolari è il controllo intelligente dell'app in cui gli utenti hanno la possibilità di personalizzare l'equalizzatore in base alle proprie esigenze specifiche utilizzando l'app Tronsmart in dotazione. Le funzionalità aggiuntive dell'app consentono agli utenti di personalizzare i controlli touch sugli auricolari per soddisfare le proprie esigenze.

Funzioni esclusive Tronsmart Apollo Air+

I Tronsmart Apollo Air+ hanno inoltre qualche asso nella manica. Oltre alle fantastiche funzionalità di cui sopra, gli Air+ mettono anche in pausa la musica quando vengono rimossi dall'orecchio grazie alla funzione di rilevamento istantaneo in-ear, che li rende estremamente comodi da usare in viaggio o in ufficio. Gli Apollo Air+ possono anche essere caricati in modalità wireless su pad di ricarica compatibili, rendendo ancora più semplice assicurarsi che la batteria non si esaurisca mai.

Dove comprare Tronsmart Apollo Air e Air+ e promo 8 anni

Ma dove possiamo comprare i nuovi auricolari TWS di Tronsmart? Se guardiamo agli Apollo Air, trovate il link all'acquisto qui sotto, mentre se cercate gli Air+, vi rimandiamo al sito ufficiale, che trovate qui. Mentre per chi è interessato alla super promo per l'anniversario degli 8 anni del brand, potete consultare questo link. Infine, se volete apprendere di più sulla tecnologia SoundPulse sviluppata da Tronsmart, potete consultare questo link.

