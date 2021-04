Con il susseguirsi delle belle giornate, anche le temperature e quindi il caldo aumenta, riflettendosi sul nostro lavoro. Quindi, se non si dispone di un condizionatore, potrebbe tornare utile il ventilatore da monitor o da tavolo S14 da Xiaomi YouPin, dal prezzo molto interessante.

Screen Fan S14: tutto sul ventilatore da monitor da Xiaomi YouPin

Come si compone il nuovo prodotto della grande catena commerciale YouPin? Molto bello da vedere, lo Screen Fan S14 è un ventilatore colorato e dalle funzioni molto interessanti. Infatti, oltre ad essere dotato di una base per metterlo sul tavolo, la sua modalità ideale è quella di essere appoggiato sul monitor, rendendosi molto utile mentre si lavora in ufficio d'estate o a casa.

Lavoro ma anche tempo libero, visto che grazie alla base sopracitata, potete appoggiarci addirittura lo smartphone sotto, così da guardare i vostri contenuti multimediali con tutto il fresco della sua aria. La potenza è da 7.5W, è dotato di 3 modalità che ovviamente variano l'autonomia che va dalle 3 alle 8 ore in base a come ci rinfreschiamo. Molto comodo anche il fatto che si può reclinare fino a 120°, oltre ad essere adatto a schermi fino a 30 mm, quindi la smart TV potrebbe essere un ottimo appoggio.

Il ventilatore da monitor o da tavolo Screen Fan S14 da Xiaomi YouPin è presente in 3 colori: verde, blu e bianco, tutti con richiami in giallo. Ma dove possiamo acquistare questo ventilatore? Lo trovate sullo store di AliExpress a questo link al prezzo di 25.25€, che lo rende davvero da tenere d'occhio.

