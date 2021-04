Ne abbiamo viste di tutte le forme e dimensioni, sono il prodotto dell'estate e di certo era solo questione di tempo prima di vedere sulla piazza un modello “avanzato”. Ed ora è arrivato il momento: su Xiaomi YouPin arriva la nuova racchetta elettrica anti zanzare di Qualitell, una soluzione interessante ad un prezzo economico con un mini display che ricorda una Mi Band: andiamo a scoprire come funziona!

La racchetta elettrica anti zanzare di Xiaomi Qualitell fa il verso alla Mi Band 6: come funziona e prezzo

Per quanto riguarda Qualitell, abbiamo già avuto a che fare in varie occasioni con questo brand (come nel caso dei pratici sacchetti da auto). Si tratta di uno dei partner della casa di Lei Jun, attivo sulla piattaforma di crowdfunding della compagnia e dedito ai piccoli accessori. Ora che l'estate si avvicina, l'azienda ha pensato bene di lanciare un'interessante novità: una mini racchetta con display. Ma come funziona la nuova racchetta elettrica anti zanzare di Xiaomi YouPin?

Il funzionamento è sempre lo stesso ma con alcune aggiunte. Il dispositivo misura 492.5 x 211.5 mm per un peso di 630 grammi, è realizzato in ABS ed integra una batteria da 2.000 mAh (ricaricabile tramite Type-C). La parte superiore presenta una griglia elettrificata che darà una piccola scossa ogni volta che una zanzara toccherà sulla superficie. La racchetta introduce anche una pratica luce LED viola, in grado di attirare gli insetti; questa, in combinazione con il supporto a muro, trasforma il dispositivo in una lampada anti zanzare.

Completano il quadro un pulsante laterale per l'accensione ed un piccolo display a forma di Mi Band: non si tratta di un pannello touch ma di un mini schermo a colori che consente di visualizzare la percentuale di carica della batteria.

La nuova racchetta elettrica anti zanzare di Xiaomi YouPin, questa volta a marchio Qualitell, è disponibile sulla piattaforma di crowdfunding a soli 11.5€ al cambio attuale, ossia 89 yuan. Ovviamente teniamo le dita incrociate e speriamo di vederla anche da noi prima dell'arrivo dell'estate!

