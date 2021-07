Huawei Maimang 10 SE: spunta la data di uscita

Huawei sa di essere in un punto cruciale della sua campagna di produzione di smartphone e le sta davvero provando tutte, anche dopo l'ennesima limitazione. Notizia di poche ore fa infatti è l'arrivo di uno smartphone, precisamente Huawei Maimang 10 SE, dotato di specifiche tecniche medio-base gamma, che però potrebbe gettare le basi per ripartire.

Aggiornamento 07/07: da un leak apprendiamo la data di uscita del modello Maimang 10 SE. Trovate tutto in “Prezzo e data di uscita”.

Huawei Maimang 10 SE: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche

Se per quanto riguarda il design non abbiamo alcuna notizia degna di nota, in quanto annunciato dal leaker Chrysantemum Factory Fans, molto informato sulle vicende di Huawei, ma senza indiscrezioni in merito, abbiamo invece notizie più dettagliate sul display di cui si avvarrà il nuovo Maimang. Infatti, dovrebbe essere presente un pannello da 6.5″, probabilmente Full HD+, con refresh rate standard che dalla prima immagine ufficiale dello schermo che integra una fotocamera anteriore chiusa in un punch-hole.

Per l'hardware, il leaker conferma che Huawei Maimang 10 SE sarà lo smartphone con Snapdragon 480, che avevamo già appreso proprio dal blogger di Weibo, ma che potrebbe essere 4G. Quanto al resto, avremo una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 22.5W ed un modulo fotocamera triplo da 13 MP accompagnato da un sensore di profondità da 2 MP e 2 MP per la macro. La selfie camera dovrebbe essere invece da 8 MP.

Saranno presenti varie funzionalità interessanti come il multi-window, sottotitoli AI e anche la modalità e-book. Da come si può vedere dall'immagine inoltre, è probabile che il sensore d'impronte sia laterale.

Huawei Maimang 10 SE – prezzo e data di uscita

Fino alle scorse ore c'erano molti dubbi sull'arrivo sul mercato del Maimang 10 SE, ma da un nuovo leak apprendiamo che la data di uscita sarebbe fissata per il prossimo 19 luglio 2021, con commercializzazione che dovrebbe partire potenzialmente dal 24 luglio 2021. Per il prezzo, i dubbi restano, ma ci aspettiamo un range che va dai 130 ai 150€ al cambio, ma soprattutto non più di 200€.

