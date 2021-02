Si sa, le auto sono un po' le nostre seconde case, di conseguenza non è raro che capiti si possa accumulare un po' di spazzatura proprio perché la riponiamo nei vani spazio delle stesse. Ma se vi dicessimo che, ancora una volta, Xiaomi YouPin ha la soluzione al problema, come fatto con il coltellino multiuso, grazie ai nuovi sacchetti porta immondizia, che arrivano ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi YouPin: la borsa porta sacchetti della spazzatura per auto Qualitell si attacca tramite magnete

Come è composta questa utile soluzione per auto? I sacchetti restano quelli classici di plastica, di vari colori, ma è la borsa, a marchio Qualitell, che li contiene che è davvero un esercizio di eleganza, essendo cucita in pelle ed è adattabile ad ogni abitacolo, senza snaturarne l'estetica. Essa è anche molto compatta, infatti le sue dimensioni sono di 29 x 32 cm. Ma come si attacca ai sedili posteriori? Tramite un comodo sistema a 10 magneti che non necessiteranno di modifiche. Per poterlo aprire basterà tirare la linguetta di pelle posta in alto e per richiuderla non sarà necessario toccare il sacchetto all'interno.

Ma quanto costa questo utilissimo accessorio per auto, che previene anche lo sporco sui sedili da calci e borse? La borsa porta sacchetti della spazzatura per auto Qualitell arriva in Cina su Xiaomi YouPin ad un prezzo molto conveniente di 59 yuan, praticamente solo 7€ per la soluzione da 100 pezzi, mentre se volete la coppia da 200 pezzi vi costerà 115 yuan (14€).

La borsa porta sacchetti per auto arriva anche su AliExpress

Dopo qualche mese di sola distribuzione in Cina, la borsa Xiaomi Qualitell per sacchetti della spazzatura da auto arriva anche su AliExpress e quindi disponibile anche per noi. Trovate il link all'acquisto nel Box qui in basso, così da poter acquistare sia la versione senza buste, sia con il completo di buste ad un prezzo davvero ottimo!

