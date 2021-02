Con Xiaomi Mi 11 abbiamo visto la Lei Jun Signature Edition (da noi recensita), ma ci sono smartphone con edizioni limitate meno diffuse, come questo Redmi Note 9 Pro 5G. Pochi giorni fa è stato celebrato il Capodanno Cinese: per l'occasione, Xiaomi ha ben pensato di creare una variante ad hoc per il suo mid-range di punta. Si chiama New Year Limited Edition e si presenta con un packaging tutto realizzato con in mente le usanze della festività del nuovo anno.

Redmi Note 9 Pro 5G lanciato nella nuova Happy Year Limited Edition

La peculiarità di questo Redmi Note 9 Pro 5G Happy Year Limited Edition è nel box di vendita, con cui festeggiare l'Anno del Bufalo. La confezione è ben più ampia del normale, dato che contiene una serie di accessori assenti nel box standard. Dentro troviamo dei distici di Capodanno, così come le tradizionali Buste Rosse che vengono scambiate come usanza durante il Capodanno Cinese. Queste sono ovviamente vuote, ma al loro interno solitamente vengono messe delle monete e poi vengono regalate ai più giovani e alle coppiette.

Di per sé, però, la versione di Redmi Note 9 Pro 5G contenuta all'interno del packaging non differisce dal modello originale. Le specifiche rimangono le stesse, quindi schermo LCD da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Snapdragon 750G, batteria da 4.820 mAh e quad camera da 108+8+2+2 MP. Nessuna informazione sulla disponibilità, ma stiamo parlando di un'edizione limitata che ovviamente non uscirà dalla Cina.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu