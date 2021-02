Dopo la soluzione targata Petwant torniamo a parlare di accessori per i nostri amici a quattro zampe con la nuova ciotola smart PETKIT da Xiaomi YouPin: a questo giro si tratta di un prodotto leggermente più complesso rispetto a quelli visti in precedenza per il brand (li trovate qui) e di conseguenza caratterizzato da una differente fascia di prezzo.

Tutto sulla nuova ciotola smart PETKIT da Xiaomi YouPin | Caratteristiche & Prezzo

Il passaggio ad una fascia superiore è di certo giustificato, dato che la ciotola smart PETKIT da Xiaomi YouPin arriva con caratteristiche ben diverse rispetto ad una normale ciotola e permette di nutrire il vostro compagno peloso anche quando non siete in casa. Il dispositivo è presente in due versioni, in base alle dimensioni (da 3 e 5 litri); ovviamente il design è il solito look minimale a cui siamo stra-abituati. La ciotola è realizzata in acciaio inossidabile 304; la struttura a cui è agganciata si occupa del rilascio graduale dei croccantini e il funzionamento può essere programmato direttamente tramite smartphone.

Frontalmente troviamo un pulsante per il rilascio del cibo in modo “manuale”; la parte superiore presenta invece un ampio coperchio per riempire il contenitore con i croccantini. Quest'ultimo presenta una guarnizione in silicone, in modo da conservare al meglio il cibo presente all'interno.

Non manca poi una batteria da 2.600 mAh che consente alla ciotola smart di Xiaomi PETKIT di funzionare autonomamente, senza la necessità di essere collegata ad una presa. L'autonomia è di circa 2 settimane. Come riportato in vari punti, si tratta di un dispositivo smart e di conseguenza è in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app companion di PETKIT.

La ciotola smart PETKIT, lanciata su Xiaomi YouPin, è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress, al prezzo di circa 154€. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

