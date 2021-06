Cuffie Odec: auricolari TWS quasi regalati con i Prime Day

La musica, al giorno d'oggi, è praticamente per tutti grazie alla digitalizzazione e le cuffie sempre più portatili. In questo Odec è esperta e si avvale di prodotti come gli auricolari OD-E2 e OD-E3 che con i Prime Day 2021 di Amazon vanno in offerta ad un prezzo clamoroso.

Odec OD-E2 e OD-E3: come comprare gli auricolari TWS in super offerta per i Prime Day 2021

Prima di scoprire come comprare i sopracitati auricolari TWS a prezzi scontatissimi, conosciamoli un po' meglio. Il modello Odec OD-E2, che abbiamo recensito, ha una struttura in-ear che garantisce un ottimo isolamento, ma anche di ampi driver da 12 mm e soprattutto di una capiente batteria che permette fino a 20 ore di autonomia grazie al case di ricarica. Certificati IPX5, sono dotati di Bluetooth 5.0, controlli touch e USB Type-C.

Per chi vuole invece un prodotto semi in-ear, gli Odec OD-E3 sono un prodotto veramente fine. Dai materiali opachi alla forma molto compatta, fanno della comodità il loro punto di forza. Anch'essi certificati IPX5, si avvalgono di un pairing a passaggio singolo con Bluetooth 5.1, fino a 24 ore totali di ascolto con il case, controlli touch e driver da 10 mm. Per quello che costano, è veramente tanto.

Trovate gli auricolari Odec OD-E2 e OD-E3 quindi in offerta su Amazon rispettivamente al prezzo di 12.99€ e 15.99€, ma applicando il Coupon interno alla pagina li potrete ottenere al prezzo super di 11.79€ e 10.39€, che li rendono davvero imperdibili in questi Prime Day 2021, essendo l'offerta valida fino ad oggi 22 giugno 2021.

