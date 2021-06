AliExpress, arrivano i saldi di metà anno: come prepararsi all’evento dell’estate

Con l'arrivo del caldo per fortuna non ci sono solo svantaggi: questo è il periodo perfetto per risparmiare grazie all'evento dei saldi di metà anno di AliExpress, con una pioggia di sconti, offerte estive e coupon per tutti i gusti e per tutte le tasche. Quale che sia il prodotto tech (e non) che state cercando… probabilmente lo vedrete in promozione durante questo periodo! Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa e come funzionano le varie promo.

I saldi di metà anno di AliExpress sono in arrivo: tutti i dettagli e come funziona l'iniziativa

L'evento dedicato ai saldi di metà anno di AliExpress comincerà il prossimo 21 giugno e – come al solito in questi casi – comprenderà molteplici iniziative, che ora andremo a vedere nel dettaglio. Per prima cosa passiamo dalla homepage per l'evento: qui troverete sconti pazzi, fino al 70%, e non solo. In cima alla pagina è presente un Coupon da riscattare del valore di 5€, ma sono presenti anche altre promo. Per prima cosa vi segnaliamo che ci saranno 2€ di sconto pagando con PayPal; inoltre la promo “Spendi & risparmia” permette di risparmiare 2.5€ ogni 25€ di spesa. Di seguito trovate la pagina dedicata: vi ricordiamo che le iniziative cominceranno il 21 giugno, come da copione.

CLICCA QUI PER LA PAGINA PRINCIPALE DELL'EVENTO

Oltre alla pagina principale sono presenti anche altre sezioni, ognuna con le proprie caratteristiche (ma tutte accomunate dalla possibilità di risparmiare). Di seguito trovate la pagina dei Coupon, con una sfilza di codici sconto da riscattare per una miriade di prodotti: di certo troverete qualcosa, dato che le offerte sono davvero tante!

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEI COUPON

I più venduti di AliExpress e tanti sconti dall'Europa

Infine abbiamo anche una pagina dedicata ai prodotti più venduti dell'anno: si tratta dei best buy di AliExpress che ovviamente non possono mancare nei saldi estivi di metà anno. In questo caso, oltre agli sconti, troveremo anche un Coupon del valore di 10$ (su una spesa di almeno 81$).

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEI PRODOTTI PIU' VENDUTI

Prima di lasciarvi, ricordiamo ancora una volta che le promozioni partiranno il 21 giugno; inoltre gli sconti saranno validi sia su prodotti da Cina che su quelli dall'Europa. Volete fare acquisti solo dai magazzini europei? Niente paura e date un'occhiata a questa pagina, dove trovate tutte le principali offerte dall'Europa. Infine, per gli amanti del super risparmio vi segnaliamo anche la pagina Tutto a meno di 10$, con tanto di Coupon da 1$ da riscattare.

Siete affamati di sconti in salsa Xiaomi, OnePlus, Realme e chi più ne ha più ne metta? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione). Qui troverete anche le migliori offerte dedicate ai saldi di metà anno di AliExpress.

