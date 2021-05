Tutti in spiaggia con questi accessori Xiaomi!

L'estate sta arrivando e ovviamente non potevano mancare offerte e promozioni dai principali store cinesi. Di recente AliExpress ha dato il via all'iniziativa Home Mania, con vari accessori per la casa; giugno è anche il mese dei Prime Day e di certo non mancheranno occasioni. Il caldo non porta con sé solo promo: è il periodo della spiaggia e anche quest'anno (con le dovute precauzioni) non mancheranno bagni e giornate in riva al mare. Se volete prepararvi per andare in spiaggia con Xiaomi e i prodotti di YouPin, allora siete nel posto giusto!

Xiaomi YouPin tra asciugamani e ciabatte: tutto l'occorrente per un'estate al mare





Ovviamente quando si parla di spiaggia è impossibile non partire con le giuste ciabatte da mare: in questo senso Xiaomi YouPin offre molteplici soluzioni, tutte a buon prezzo. La prima soluzione riguarda delle pratiche ciabatte da donna realizzate in schiuma EVA antiscivolo. Sono disponibili in varie taglie e colorazioni ed hanno una suola di 4 cm di spessore. Il prezzo è di soli 7.45€, con spedizione dai magazzini cinesi. Per quanto riguarda ciabatte sia per uomo che per donna abbiamo altre due soluzioni simili per tipologia (EVA deodorante e antibatterico, suola antiscivolo) ma con un look leggermente diverso.

Il primo paio è molto semplice, con una classica fascia che avvolge la parte superiore del piede: in questo caso il prezzo è di 6.29€. In alternativa è presente anche un modello poco più elaborato, con tanto di supporto morbido per il tallone: stavolta si sale a 12.68€.





Altro accessorio importantissimo per la spiaggia è il telo da mare e ovviamente non potevano mancare proposte da Xiaomi YouPin. Abbiamo selezionato per voi le due più interessanti, tenendo conto del prezzo e dello stile. Il primo telo – disponibile in due colorazioni/temi, per lui e per lei – costa 25.50€, arriva con il brand Toswim e misura 160 x 80 cm. Il prodotto è realizzato in microfibra ed offre uno stile sportivo (ed appariscente).

YouPin presenta anche un telo più discreto anche se in realtà si tratterebbe di una soluzione da bagno: tuttavia per dimensioni, colorazioni (sobrie) e qualità è perfetto anche per le vostre giornate in spiaggia. E poi costa solo 12.07€. Per concludere vi segnaliamo anche alcune power bank, un prodotto che è consigliabile avere sempre a portata di mano (in modo da non restare senza carica). Questo modello – da 25€ – offre 10.000 mAh, ricarica cablata da 18W e wireless da 10W.

In alternativa è presente la soluzione ultra compatta di Xiaomi, in offerta a 20€ (con spedizione dalla Germania): in questo caso si perde la ricarica wireless in favore della sola cablata (da 22.5W), sempre con una capienza da 10.000 mAh. Il punto di forza sta tutto nelle dimensioni, dato che si parla di un accessorio che misura 9 x 6.3 x 2.4 cm.

