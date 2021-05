Nello scegliere degli auricolari piuttosto che altri, ci rivolgiamo al loro design, che spesso può fare la differenza. Come nel caso degli auricolari TWS FIIL T1 XS, che vanno in offerta con codice sconto su Geekbuying con spedizione da Europa.

FIIL T1 XS: gli eleganti auricolari TWS in offerta con codice sconto su Geekbuying

Quando si dà un'occhiata alle cuffie FIIL, la prima costa che si nota è senza dubbio l'eleganza e la cura al dettaglio di cui si avvalgono. Sono di tipo in-ear con conformazione che possiamo definire “Buds”, ma con un tocco di classe in più. Anche il case di ricarica non è esente da questa eleganza, presentandosi sottile e allungato, oltre a riportare il logo nella parte superiore.

Passando alle specifiche tecniche, i FIIL T1 XS partono con dei driver dinamici da 6.1 mm, che per la loro conformazione vanno bene, anche grazie ai magneti al neodimio utilizzati che permettono una risposta in frequenza dai 15 Hz ai 22 KHz. Presente una tecnologia di riduzione del rumore ambientale (ENC) nel doppio microfono durante le chiamate. Inoltre, sono dotati di una modalità Monitor che permette di non perdere annunci importanti in aeroporto o in metropolitana.

Non manca il rilevamento una volta indossate all'orecchio, oltre a gommini RotateSecure realizzati in partnership con EarFin. La batteria garantisce un'autonomia fino a 6 ore consecutive in ascolto e fino a 24 ore con la custodia di ricarica. Presente una modalità a bassa latenza, controlli touch, regolazione della sensibilità, certificazione IPX5 e Bluetooth 5.0 con codec AAC.

Trovate gli auricolari TWS FIIL T1 XS in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo di 37.83€, questo grazie al codice sconto dedicato. Inoltre, è presente anche la comoda spedizione da Europa, che ve li farà recapitare in pochi giorni.

