Ormai lo sappiamo, possiamo comprare auricolari TWS davvero ad ogni prezzo, ma spesso lo stile non fa parte della fascia entry-level, che suonino bene o meno bene. Questo però non è il caso degli auricolari TWS BC Master BC-T05 che abbiamo provato per questa recensione, che alla convenienza uniscono un bel design, ma suoneranno anche bene?

Recensione BC Master BC-T05 | Auricolari TWS

Contenuto della confezione

La confezione delle BC Master BC-T05 in recensione segue quella di altri brand che stanno scegliendo sempre più scatole riciclate per i loro prodotti, specie per gli auricolari TWS o gli accessori. Oltre a questo, è una confezione sostanzialmente essenziale, ha giusto le cuffie, la custodia di ricarica, i gommini, il cavo di ricarica e la manualistica.

Design e materiali

Primo punto a favore di questi BC Master è proprio il design. Non sembrano affatto auricolari entry-level e si elevano ad uno stile appannaggio di alcuni top gamma di brand più conosciuti. Questo è anche grazie agli ottimi materiali scelti dal produttore, che li ha realizzati con policarbonato opaco (sia gli auricolari che il case), lasciando una finitura lucida centrale in concomitanza dei sensori touch. Non è da tutti in questa fascia di prezzo, sicuramente promossi. Ottima la certificazione IPX5, ideale se fate sport.

Funzioni Smart

Molto buone anche le funzioni smart delle BC-T05. Senza dubbio il brand ha lavorato di concretezza, rendendo i controlli touch molto precisi e soprattutto veloci nella risposta alla sollecitazione. Ci siamo trovati davvero bene ad usare questi auricolari TWS, senza strafare e quindi in maniera concreta come detto. Non esiste purtroppo un'applicazione dedicata, ma visto il prezzo ci può stare.

Per il pairing, ma anche qui il costo determina ciò, sebbene sia presente lo standard Bluetooth 5.0, bisogna tirare le cuffie BC Master BC-T5 fuori dal case per abbinarle allo smartphone. In ogni caso però, una volta appaiati sono stabili.

Qualità audio – Recensione BC Master BC-T05

Buono, veramente buono il suono per essere un prodotto base gamma. Gli auricolari TWS BC Master BC-T05 in recensione hanno un audio di ottima fattura, si resta soddisfatti di quanto si ottiene e, relazionato al prezzo, difficile poter pretendere di più. Non abbiamo un codec di alto livello come AAC o aptX, ma l'SBC fa il suo dovere e non ce li fa rimpiangere.

Anche per le chiamate non abbiamo affatto problemi quando parliamo e quando ascoltiamo, il parlante si sente in maniera chiara e quindi potete utilizzarle senza problemi anche in strada. Non hanno dei driver molto grandi (7.2 mm), ma si comportano molto bene.

Ecco la scheda tecnica completa degli auricolari TWS ANC BC Master BC-T05:

Bluetooth 5.0 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP);

Driver dinamici da 7.2 mm;

distanza di trasmissione 10 metri;

codec SBC;

impedenza 16 Ohm;

peso della custodia: 33.28 g;

peso auricolari: 7.16 g;

batteria auricolari: 43 mAh;

batteria custodia: 600 mAh;

certificazione IPX5;

Autonomia

L'autonomia delle BC Master è davvero importante, senza dubbio. Grazie alla custodia di ricarica da 600 mAh ed i moduli degli auricolari singoli da 43 mAh rispettano le circa 5 ore di riproduzione consecutive e le tante ore grazie al supporto del case. Con una ricarica da circa 2.5 ore potete tranquillamente dimenticarvi per molto tempo di ricaricarle.

BC Master BC-0T5: Prezzo e conclusioni

Come sempre quando si arriva alle conclusioni, il prezzo ci permette di identificare se un prodotto è inquadrato oppure no. Questi BC Master BC-T05 in recensione costano di listino circa 30€, ma si trovano molto spesso su Amazon a circa 20€, che cambia totalmente la prospettiva quando vogliamo spendere poco.

Ed è questo il target a cui sono rivolte. Volete spendere molto poco e non vi interessa la cancellazione del rumore? Prendete questi auricolari. Volete qualcosa di stile ma appena guardate altri marchi i prezzi sono esorbitanti? Scegliete questi auricolari. Per tutti gli usi che se ne può fare con auricolari TWS da 20€, con questi BC Master potete farli senza alcun problema ed avete anche un prodotto di buona fattura.

