Dreame T20 al prezzo più basso di sempre con questo Coupon

Dopo essere stato protagonista di sconti e promo super interessanti, il vacuum cleaner Dreame T20 scende ad un prezzo super con spedizione direttamente dai magazzini europei di AliExpress, grazie ad un nuovo Coupon. Cercate un aspirapolvere wireless economico e puntate a non spendere una fortuna? Allora avete trovato il prodotto che fa al caso vostro!

Dreame T20 al minimo storico con spedizione dall'Europa | Coupon

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, ricordiamo che l'aspirapolvere senza fili Dreame T20 si presenta come il rivale low budget della Dyson V11. Ovviamente low budget non è di certo un difetto: puntare al risparmio ma mantenendo alte le performance non è impresa da tutti e Dreame (brand partner di Xiaomi) ha dimostrato in molteplici occasioni di che pasta è fatto. Il modello T20 offre un motore da 125.000 giri al minuto, con un'autonomia fino a 70 minuti, una potenza di aspirazione di 25.000 PA ed un pannello LCD per visualizzare in tempo reale dettagli sullo stato del dispositivo.

Tra le novità non manca la pratica testina intelligente, in grado di identificare i tappeti ed aumentare automaticamente il livello di aspirazione. Il rullo migliorato adotta un design interno a V, in modo da evitare grovigli di peli, capelli e sporco. Non mancano un filtro HEPA lavabile, un design ergonomico e leggero ed un design minimale.

Il vacuum cleaner Dreame T20 è disponibile in offerta con coupon su AliExpress, al prezzo di 217.6€ e con spedizione dall'Europa. In basso trovate sia il link all'acquisto che il codice da utilizzare: se non visualizzate il box, provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu