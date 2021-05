Dopo l'evento Trend Spotting arriva la nuova iniziativa promozionale di AliExpress: questa volta si tratta dell'evento Home Mania 2021, dedicato a prodotti ed accessori per la casa, compresi elettrodomestici. Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

AliExpress lancia la promo Home Mania 2021, con nuovi Coupon

Di seguito trovate i nuovi coupon AliExpress da utilizzare per Home Mania 2021, con il relativo vantaggio. Per riscattare i codici sconto non dovrete far altro che aggiungere al carrello uno dei prodotti compatibili con la promo (qui trovate la pagina dell'iniziativa) ed inserire il coupon nell'apposito spazio.

HOMEAE – 3$ di SCONTO su una spesa di 20$;

– 3$ di SCONTO su una spesa di 20$; HOMEAE4 – 4$ di SCONTO su una spesa di 30$;

– 4$ di SCONTO su una spesa di 30$; HOMEAE5 – 5$ di SCONTO su una spesa di 45$;

– 5$ di SCONTO su una spesa di 45$; HOMEAE7 – 7$ di SCONTO su una spesa di 60$;

– 7$ di SCONTO su una spesa di 60$; 15HOME – 15$ di SCONTO su una spesa di 200$;

– 15$ di SCONTO su una spesa di 200$; HOMENEW3 – 3$ di SCONTO su una spesa di 5$ (SOLO NUOVI UTENTI).

Il periodo promozionale durerà fino al 26 maggio ma – come di consueto in queste occasioni – i codici potrebbero terminare prima del tempo, quindi siate rapidi.

Di seguito trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione). Se siete interessati a scoprire periodicamente i migliori coupon AliExpress del momento, date un'occhiata al nostro articolo dedicato (aggiornato all'arrivo di ogni codice generico).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu