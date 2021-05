Realme X3 e X3 SuperZoom ricevono Realme UI 2.0: tutte le novità

Il tanto atteso aggiornamento all'ultima Realme UI 2.0 sta facendo il suo debutto ufficiale a bordo di Realme X3 e X3 SuperZoom. Entrambi gli smartphone erano entrati a far parte del programma asiatico Open Beta, ma adesso è tempo di aggiornamento stabile. C'è voluto più tempo del previsto, considerando anche che la più datata serie X2 ha ricevuto prima l'update dei modelli successivi. Fatto sta che il major update può così fare il suo debutto a bordo della serie X3, portandosi con sé le varie novità Realme ed Android 11.

Realme X3 e X3 SuperZoom si aggiornano alla Realme UI 2.0

Come succede sempre in casi come questo, l'aggiornamento alla Realme UI 2.0 sta arrivando ai beta tester che possiedono Realme X3 e X3 SuperZoom. Un po' come avviene con le ROM Stable Beta di Xiaomi, anche Realme è solita inviare i major update prima ai tester: qualora non venissero rilevati bug significativi, allora l'aggiornamento arriverà anche al resto dell'utenza. Fra le novità principali di questo aggiornamento troviamo nuove personalizzazioni grafiche, Realme Share per il trasferimento file via Wi-Fi, modalità Dual Mode Music Share, app private, Invisible Door per criptare i dati nelle app ed altro ancora. Niente Always-On Display, però, a causa della tecnologia LCD degli schermi di entrambi gli smartphone.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu