Quando vogliamo acquistare prodotti come le cuffie Bluetooth, non sempre siamo propensi a spendere cifre enormi. Per questo, un modello di auricolari TWS come i Lenovo Live Pods LP1 possono essere una soluzione interessante, sia per le loro specifiche, sia per il prezzo a cui sono proposte.

Lenovo Live Pods LP1: ecco tutti sugli auricolari TWS

Dotati di un design in pieno trend con gli auricolari in ear presenti sul mercato, anche di fasce di prezzo più alte. Guardando poi alle specifiche, partiamo dai driver dinamici da 10 mm, che garantiscono una certa corposità, ma anche un supporto al Bluetooth 5.0, un range di connessione di 10 metri, batteria da 55 mAh per gli auricolari e 300 mAh per il case ricaricabile con Type-C. Non manca poi la certificazione IPX4.

Passando alle funzioni smart, non manca l'abbinamento Bluetooth rapido, controlli touch per gestire musica e chiamate, tra l'altro il microfono dei Live Pods LP1 è dotato di riduzione del rumore. Presente inoltre il supporto agli assistenti vocali. Il lavoro dietro agli auricolari TWS Lenovo è stato molto ricercato e dedicato, grazie all'impiego di 25 esperti, che hanno effettuato circa 47 test di qualità per un totale di circa 18 mesi di sviluppo.

Ma dove comprare quindi questo prodotto? Gli auricolari TWS Lenovo Live Pods LP1 sono attualmente disponibili sullo store di Lightinthebox all'ottimo prezzo di 6.65€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato, che per un prodotto del genere sono davvero un affare. La promo è valida fino al 10 giugno 2021. Trovate il link all'acquisto nel box qui in basso.

