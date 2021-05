MIUI 12.5 si aggiorna: il Tema Scuro diventa più intelligente

In queste ore abbiamo assistito a numerosi aggiornamenti da parte di Xiaomi. Potrei citarvi l'update per Registra Schermo, Game Turbo, sensore ID e la nuova modalità Manutenzione, per fare qualche esempio. Xiaomi è senza ombra di dubbio una delle aziende che più frequentemente aggiorna la propria interfaccia. E non soltanto con i major update annuali, ma anche e soprattutto con i vari aggiornamenti intermedi che arrivano nel corso dei mesi. E proprio in queste ore sta arrivando un nuovo aggiornamento della MIUI 12.5, questa volta mirato a migliorare l'opzione di Tema Scuro.

Il nuovo aggiornamento per la MIUI 12.5 migliora il Tema Scuro

Introdotto inizialmente con la MIUI 11 e più radicalmente con la MIUI 12, il Tema Scuro si sta arricchendo di nuove funzionalità. In questo caso, con la MIUI 12.5 vediamo l'ampliamento delle opzioni che permettono di automatizzare il suo funzionamento. All'interno del menu dedicato è stata aggiunta una nuova voce denominata “Good night with dark mode“. In poche parole, attivandola è possibile far attivare il Tema Scuro dopo il tramonto.

Non è una funziona totalmente inedita, in quanto già con la MIUI 12 è possibile decidere una fascia oraria personalizzata in cui il Tema Scuro sia attivo. Ma questa nuova funzione permette al sistema di attivarlo automaticamente in base all'orario del tramonto in quel periodo dell'anno. Così facendo, che sia inverno o estate non ci sarà bisogno di ritoccare l'orario.

Come molte delle novità introdotte ultimamente da Xiaomi, anche questo update corrisponde alla versione 21.5.22 della MIUI 12.5 China Beta. Potete già testarla in anteprima installando la Beta, altrimenti dovrete attendere il rilascio stabile.

