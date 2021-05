Xiaomi aggiorna e migliora il Registra Schermo della MIUI

Xiaomi continua ad aggiornare i vari componenti che compongono la MIUI, comprese le app di sistema utili a gestire tutte quante le funzionalità presenti. A questo giro l'aggiornamento riguarda l'applicazione Registra Schermo, essenziale per coloro che vogliono immortalare in un video quello che succede a schermo. Specialmente nel gaming, in modo da catturare i propri gameplay, ma anche per coloro che vogliono mostrare passaggi per eseguire determinate procedure. Presente da anni all'interno della MIUI, adesso si rinnova con alcune modifiche dell'interfaccia grafica proposta.

Nuovo aggiornamento per la MIUI, questa volta per il Registra Schermo di Xiaomi

Se avete uno smartphone Xiaomi, avrete notato che la modalità Registra Schermo non è pienamente funzionale. Una volta cliccato il relativo Quick Settings nella lista del Control Center, si avvia automaticamente la registrazione. A quel punto, il pulsante a schermo può essere utilizzato unicamente per avviare o interrompere la registrazione e nulla più. Con questo aggiornamento, invece, il pulsante diventa utile per accedere anche alle impostazioni e alla cartella che contiene le clip eseguite.

L'aggiornamento dell'app Registra Schermo per gli smartphone Xiaomi è contenuto con la versione 21.5.22 della MIUI 12.5 China Beta. Ma successivamente dovrebbe allargarsi anche a chi non ha questa versione del firmware.

