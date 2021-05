Colpo di scena: Xiaomi Mi MIX Fold arriverà in Italia, ecco a che prezzo

Con la nascita di Xiaomi Mi MIX Fold, tanti si auguravano che il mercato dei pieghevoli si sarebbe ravvivato anche qua in Italia. D'altronde, se un prodotto costoso come Xiaomi Mi 11 Ultra è stato commercializzato da noi, perché non anche questo? Contrariamente alle ipotesi e alle speranza della community, l'azienda avrebbe ufficiosamente negato questa eventualità, affermando che il pieghevole sarebbe rimasto un'esclusiva cinese. La notizia non è mai stata confermata pubblicamente, ma arrivando dalla divisione tedesca sembrava abbastanza attendibile. Ma in queste ore è circolata un'informazione che ribalterebbe la situazione, dando per certo l'arrivo di Mi MIX Fold anche in Europa.

Xiaomi Mi MIX Fold in Europa: l'arrivo del pieghevole si fa più concreto

A parte le proposte di Samsung e Motorola, qua in Europa il segmento dei pieghevoli è ancora embrionale. Vuoi per i costi, vuoi per la maggiore fragilità, non sono molti quelli che hanno acquistato uno smartphone in grado di piegarsi in due. A questo mettici che un prodotto ben fatto come Huawei Mate X2 non c'è in Europa ed ecco che l'avvento di Xiaomi Mi MIX Fold renderebbe più vivace la situazione. Anche perché la competizione in occidente non potrebbe che favorire noi pubblico, sia in termini di sviluppo tecnologico che di abbattimento dei costi. Specialmente se c'è in ballo un'azienda come Xiaomi, la cui aggiunta in Europa ha senz'altro reso il mercato più competitivo. Ed ecco, quindi, che la fonte riportata dal leaker Xiaomiui parla chiaro: Xiaomi Mi MIX Fold sarebbe in arrivo e ad un costo di 1.999€.

[Xiaomiui Exclusive]#MiMixFold will be available in Global Market soon.



The image from a source from which we are trusted is as follows: the price we have to pay for the version with 16 GB of RAM + 512 GB of storage is 1999€.



Available from end of this month. pic.twitter.com/asqRpQuN3y — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) May 10, 2021

La versione commercializzata del pieghevole Xiaomi sarebbe quella massima, quindi con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Ricordiamo che questa variante viene proposta in Cina ad un prezzo di 12.999 yuan, pari a circa 1.660€. Un prezzo sotto la soglia critica dei 2.000€, ma l'attuale Samsung Galaxy Z Fold 2 viene comunque venduto ad un prezzo di listino di 1.849€ (ma da 12/256 GB) e lo street price è prossimo ai 1.000€. È anche vero che il prezzo di listino al lancio ammontava a 2.049€.

Ma non dimentichiamoci che alle porte c'è un Samsung Galaxy Z Fold 3 che si prospetta altamente invitante. Senza contare che la stessa Xiaomi sta lavorando al pieghevole che tutti vorranno ed anche OPPO sta preparando la sua proposta.

