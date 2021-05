Con il ritorno alla mobilità più ampia, la voglia di uscire con veicoli elettrici in tutta tranquillità aumenta senza dubbio. E scegliere un prodotto come la bici elettrica pieghevole Dohiker KSB14, in offerta lampo su GearBest spedita da Europa, potrebbe essere la soluzione giusta.

Dohiker KBS14: la bici elettrica potente e pieghevole in offerta lampo su GearBest

Molto simile nel design a tanti prodotti simili, la bici elettrica Dohiker KBS14 è un prodotto molto interessante per le sue caratteristiche. A cominciare dal motore brushless da 250W, la velocità massima di 25 km/h, una batteria da 10 Ah, ruote da 14″ ed una capacità di carico fino a 90 kg, nonostante pesi solo 17.5 kg.

Oltre ad essere pieghevole, è anche resistente all'acqua grazie alla certificazione IP54, è dotata di freni a disco anteriori e posteriori, ha una capacità di pendenza massima di 15° e può essere utilizzata fino a circa 30 km con una sola carica. Insomma, ha tutto per delle passeggiate divertenti e senza pensieri.

La bici elettrica Dohiker KBS14 va quindi in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 383.27€, con la comodità della spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .