Quando si tratta di acquistare prodotti tecnologici come tablet a prezzo contenuto, spesso e volentieri ci si affida a brand come Alldocube. E proprio in occasione dell'Alldocube Brand Festival su Banggood, tanti tablet e notebook del marchio sono in offerta ad un prezzo molto interessante.

Alldocube Brand Sale: i migliori tablet in offerta su Banggood

Quali sono dunque le offerte più interessanti di Alldocube su Banggood? Partiamo dal modello iPlay 40, dotato di ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage, oltre ad un display da 10.4″ 2K e tanto altro ancora. Se invece volete qualcosa di meno costoso ma di sicuro effetto, l'Alldocube iPlay 30 Pro può essere una soluzione invitante grazie ai 6 GB di RAM e i 128 GB coadiuvati dal chipset Helio P60, ma anche la connessione 4G ed il display da 10.5″. Se si vuole poi qualcosa di sempre performante ma ancora più conveniente, si può virare sul tablet iPlay 20 Pro, che non sfigura con i suoi 6 GB di RAM, connessione 4G ed il display da 10.1″.

Per chi vuole invece un prodotto di più alto livello, Alldocube X Neo con Snapdragon 660 può essere la scelta giusta, grazie anche al display da 10.5″ 2K Super Amoled a marchio Samsung, la connessione 4G LTE e la ricarica rapida certificata Quick Charge 3.0. Infine, se cercate la novità, potete affidarvi invece al nuovo Alldocube iPlay 20S, tablet dotato di Android 11, 4G LTE, 6 GB di RAM, Wi-Fi Dual Band e speaker stereo. Trovate qui sotto il link all'acquisto per poterli ottenere a prezzi davvero interessanti.

Alldocube Brand Sale: Snap Up con sconto del 50%

Siete tentati da questi prodotti ma vi sentite fortunati? Provate ad ottenerli con prezzi fino al 50% in meno! Infatti, grazie allo Snap Up di Alldocube su Banggood, potete ottenere i tablet del brand ad un prezzo imbattibile! Vi basta seguire il link che trovate nel box qui sotto dove accederete anche alle altre offerte!

