L'ultima parte del 2020 è cominciata sotto lo stendardo dell'innovazione, con il debutto del nuovo pieghevole targato Samsung, dispositivo che è riuscito a convincere più del suo predecessore anche grazie ad una maggiore resistenza. Secondo le molteplici indiscrezioni, la famiglia Fold diventerà sempre più importante, fino ad assorbire e sostituire la gamma Note: insomma, sembra che il futuro del colosso tecnologico sia pieghevole e siamo curiosi di scoprire che cosa si inventerà per i prossimi modelli. Quindi, è già tempo di parlare del prossimo Galaxy Z Fold 3, che Samsung potrebbe lanciare a breve e di cui riportiamo le ultime novità in merito a specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Samsung Galaxy Z Fold 3: cosa sappiamo fino ad ora

Design e display

Crediti: LetsGoDigital

In questi mesi si sono susseguiti numerosi brevetti in merito ai pieghevoli che Samsung immagina di portare sul mercato, come quello con tastiera slider o con saturimetro incorporato, ma andando a vedere in maniera realistica quello che potremmo vedere effettivamente, l'unica novità poteva essere il led di notifica nella cerniera, ma dalle immagini di alcuni poster trapelati, sembra non essere presente.

Quanto al design vero e proprio, non dovrebbe essere distante dai precedenti Z Fold ma con un bumper fotocamera a “semaforo” a 3 sensori. Per il display, ad oggi gli unici rumor venuti fuori sono quelli riferiti alla tecnologia utilizzata per il pannello interno, che dovrebbe essere di tipo LTPO, quindi poco energivoro, per il refresh rate a 120 Hz e la tecnologia Ultra-Thin Glass.

Hardware

Crediti: LetsGoDigital

Anche sull'hardware ci sono grosse speculazioni su quello che concerne Samsung Galaxy Z Fold 3. Infatti, se volessimo partire da una possibile novità, potrebbe essere introdotta (finalmente) la S Pen, che quest'anno ha fatto il suo debutto nella serie S con S21 Ultra. Il tipo di pennino dovrebbe essere a risonanza elettrostatica attiva AES, che permette quindi una maggiore sensibilità senza però rinunciare ad una batteria ricaricabile.

Guardando invece alla CPU presente, il maggior candidato a fare da chipset per il nuovo Z Fold 3 dovrebbe essere lo Snapdragon 888, invece dell'Exynos 2100. Ovviamente è tutto da confermare, visto che non abbiamo nemmeno info in merito a memorie e altri aspetti. Per la batteria invece, i rumor riportano un modulo doppia cella da 4.275 mAh, che ha ricevuto la certificazione di ricarica rapida a 25W e 15W wireless così come la serie S21.

Non vi sono inoltre riferimenti alla fotocamera, ma è probabile la troveremo più avanti. Si vocifera un'ipotetica fotocamera sotto al display interno, ma è abbastanza improbabile ed è più concreto un punch-hole centrale.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – Prezzo e data di uscita

Altro dubbio, ma con qualche rumor in merito, è sicuramente quello riferito alla data o al periodo di uscita del nuovo Fold 3. Secondo i leak esso potrebbe debuttare nel luglio 2021, ma non è escluso che possa anch'esso arrivare nell'agosto 2021, così come Galaxy Z Flip 3 e S21 FE. Per il prezzo, non ci si aspetta un costo inferiore ai 1.800€, vista quanta qualità potrebbe esprimere il terminale.

