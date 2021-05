Dopo aver visto tutti i dettagli su OP 9 e 9 Pro, ora tocca al piccolo della gamma. Il dispositivo non arriverà in Italia e in Europa, ma questo non significa che sia meno interessante. Andiamo a scoprire il tanto chiacchierato OnePlus 9R tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 21/05: il piccolo della serie 9 si tinge di verde in una nuova versione. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OnePlus 9R ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In precedenza si era vociferato di OnePlus 9R sotto altri nomi. Prima se n'era parlato come OnePlus 9 Lite, classica denominazione che viene data ai modelli più modesti; si è passato poi a OnePlus 9E. Successivamente è stata la stessa compagnia cinese a confermare il nome definitivo.





In termini di design OnePlus 9R è molto simile a OnePlus 9 ma con evidenti reminiscenze del precedente 8T. Frontalmente lo smartphone è dotato di uno schermo punch-hole Fluid AMOLED da 6,55″ Full HD+ con curvatura 2.5D, refresh rate fino a 120 Hz e 8192 livelli di luminosità. Da notare che, rispetto al frame plastico di OP9, qua ne troviamo uno metallico. Per quanto riguarda le colorazioni, OP9R è disponibile nelle varianti Lake Blue e Carbon Black.

Hardware

Si pensava che OnePlus 9R avrebbe potuto avere una scheda tecnica più modesta del previsto, ma così non è stato. Lo smartphone entra così a far parte del gruppo di modelli basati sull'ultimo Snapdragon 870 5G di fattura Qualcomm. Prodotto con processo a 7 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 585 così formata: 1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz. A gestire la componente grafica c'è la GPU Adreno 650, affiancata da memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Abbiamo poi una batteria da 4.500 mAh dotata di supporto alla Warp Charge 65 a 65W (con caricatore compreso in confezione). Niente ricarica wireless, mentre è confermata la presenza di speaker stereo, sistema di raffreddamento a camera di vapore e motorino per il feedback aptico. A dare man forte alla componente gaming ci sarà anche la modalità Pro Gaming, che prima conoscevamo come Fnatic Mode. Nonostante la commercializzazione in Asia, OnePlus 9R è coadiuvato dalla OxygenOS 11 anziché dalla ColorOS 11.

OnePlus 9R – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI, refresh rate a e protezione Gorilla Glass; dimensioni di 161 x 74,1 x 8,4 mm per 189 g;

SoC Qualcomm Snapdragon 870 ;

; GPU Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display e Face Unlock;

quad camera da 48+16+5+2 MP f/1.7-2.2 con Sony IMX586, grandangolo 123°, macro, mono, OIS, autofocus PDAF e Dual Flash LED;

f/1.7-2.2 con Sony IMX586, grandangolo 123°, macro, mono, OIS, autofocus PDAF e Dual Flash LED; selfie camera da 16 MP Sony IMX471 f/2.4;

Sony IMX471 f/2.4; supporto dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, speaker stereo, NFC;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 65W;

con ricarica rapida 65W; software OxygenOS 11 con Android 11.

Fotocamera

Come prevedibile, il comparto fotografico non sarà l'asso nella manica di OnePlus 9R, ma comunque la dotazione prevista è quella che ci si aspetta da uno smartphone nel 2021, a partire dal sensore primario Sony IMX586 da 48 MP dotato di OIS. Ad affiancarlo c'è un Sony IMX481, grandangolare da 16 MP con campo visivo pari a 123°, oltre ad un macro da 5 MP ed un sensore monocromatico per la profondità. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 16 MP.

OnePlus 9R ufficiale – Prezzo e disponibilità

Purtroppo OnePlus 9R è disponibile solo per il mercato indiano e cinese, al prezzo di circa 464€ e 511€ al cambio attuale, per le versioni da 8/128 GB e 12/256 GB. Si tratta di uno smartphone che desta interesse dato che arriva con stile e caratteristiche del resto della gamma, ma con rinunce che tuttavia sembrano accettabili (niente ricarica wireless, differenze nella fotocamera, lo Snap 870 invece del modello 888).

A distanza di alcuni mesi dal lancio, la compagna asiatica ha annunciato l'arrivo di una nuova colorazione per OnePlus 9R. Oltre ai modelli Carbon Black e Lake Blue, dal 24 maggio si aggiungerà anche la versione Green (la vedete in alto). Anche in questo caso saranno presenti i tagli di memoria da 8/128 GB e 12/256 GB. Tra parentesi, la nuova colorazione verde sembra (almeno nei render) ben diversa da quella Pine Green di OP9 Pro, decisamente più scura ed elegante.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu