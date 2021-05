L'anno scolastico volge ormai al termine, ma per gli universitari è tempo di esami e, complici le belle giornate, studiare in casa diventa pesante. Quindi, bisogna avere un alleato portatile ed il laptop KUU KBook, in offerta lampo su GearBest con spedizione da Europa, può essere la scelta giusta per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo.

KUU KBook: il portatile compatto in offerta lampo su GearBest

Dal design compatto e con richiami metallici, il notebook KUU si presenta come una soluzione facile da trasportare in uno zaino. Questo anche grazie al display da 14.1″ IPS Full HD 16:9, che permette di visualizzare contenuti in maniera valida. A muovere il laptop è la CPU Intel Celeron N3450 Quad-Core, con una GPU Intel HD Graphics 500. Per la memoria, abbiamo 6 GB RAM DDR4 e 128/256 GB SSD.

Passando alla batteria, abbiamo un modulo da 30.4Wh, per l'altra componentistica invece è presente una Webcam, due altoparlanti stereo, Wi-Fi, tastiera micro-border e le seguenti porte: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, ingresso Ethernet RJ45, jack 3.5 mm, ingresso SD, alimentazione e HDMI.

Trovate il portatile KUU KBook in offerta lampo su GearBest in entrambe le configurazioni, con la comoda spedizione da Europa che vi permetterà di ottenerli in maniera molto rapida. Qui sotto trovate i link all'acquisto.

