CHUWI CoreBook X 2021 in arrivo sullo store ufficiale, con un coupon di 90$

Di recente il produttore cinese ha annunciato una nuova incarnazione per il suo CHUWI CoreBook X: la versione 2021 ha portato con sé varie migliorie ed ora è pronta al debutto sullo shop ufficiale del brand. Per festeggiare l'arrivo del terminale arrivano una serie di iniziative direttamente tramite il sito.

CHUWI CoreBook X 2021: al via l'iniziativa per il debutto nello store ufficiale

Partiamo con il classico recap, che non guasta mai. La nuova versione di CHUWI CoreBook X mantiene lo stesso design ultra-sottile e leggero, ma con un display IPS da 14″ con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel) e rapporto in 3:2. In termini di hardware troviamo un processore Intel Core i5-8259U, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di storage SSD, grafica Iris Plus 655 ed una batteria da 46.2 Wh.

Le vendite del terminale partiranno il 31 maggio, al prezzo di 539 dollari. Acquistando il dispositivo dallo shop ufficiale potrete beneficiare della spedizione gratuita dall'Europa (Spagna) e di 1 anno di garanzia. Ovviamente non poteva mancare un'iniziativa promozionale dedicata al nuovo CHUWI CoreBook X 2021: le iniziative per il debutto del notebook sono tutte disponibili nella pagina dedicata. Fino al 31 maggio sarà possibile inserire la propria mail per registrarsi e partecipare all'iniziativa lasciando un cuore nella sezione dedicata: al raggiungimento di 100.000 “Mi piace” gli utenti iscritti riceveranno un coupon del valore di 90$ per l'acquisto del notebook.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu