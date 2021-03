OnePlus: addio Fnatic, benvenuta Pro Gaming Mode

In occasione del lancio della serie 7 e 7 Pro, OnePlus strinse una collaborazione con Fnatic. È una delle più importanti realtà in ambito eSport, con un'organizzazione che racchiude diverse squadre competitive in tutto il mondo. Anche qua in Italia, con un team che racchiude esponenti dell'eSport come Pow3r, Lomba e Moonryde. La collaborazione coincise con l'introduzione della modalità Gaming sugli smartphone, rinominata per l'occasione modalità Fnatic.

OnePlus e Fnatic si separano e arriva la Pro Gaming Mode

Tuttavia, sembra proprio che con l'avvento della OxygenOS 11 la partnership sia destinata ad una conclusione. Non è ancora ufficiale, ma nella Open Beta 3 per OnePlus 7 è stata scovata l'esistenza della “inedita” modalità Pro Gaming. Uso il virgolettato perché in realtà si tratta della stessa modalità da attivare in fase di gioco, ma con un nuovo nome.

Lo fa presente il redditor u/T1Az, ma anche XDA ha indagato e ha trovato nelle stringhe di codice software altri riferimenti alla modalità Pro Gaming al posto di quella Fnatic. Di conseguenza, OnePlus è stata contattata ed ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“La partnership di OnePlus con Fnatic è giunta alla sua conclusione naturale e reciproca. Gli utenti dei dispositivi OnePlus che hanno apprezzato la nostra modalità Fnatic continueranno a ricevere le stesse funzionalità e capacità, ma con il nuovo nome Pro Gaming Mode. L'aggiornamento di denominazione arriverà sui dispositivi a partire dalla serie 6. Fnatic è stato un partner di supporto per OnePlus e non vediamo l'ora di poter collaborarci di nuovo in futuro “. Non aspettatevi cambiamenti di rilievo, anche perché la partnership fra OnePlus e Fnatic è stata perlopiù a fini di marketing. Una scelta che probabilmente arriva anche in vista di una collaborazione più di spicco come quella con Hasselblad per la fotocamera di OnePlus 9.

