Le cuffie top di Huawei hanno trovato fin da subito l'apprezzamento degli appassionati per il loro connubio tra stile e tecnologia e ora diventano ancora più golose. Le cuffie TWS con ANC Huawei FreeBuds Pro scendono al miglior prezzo grazie al nuovo codice sconto da utilizzare nello store ufficiale del brand!

Offerta Huawei FreeBuds Pro: le TWS con ANC scendono di prezzo con codice sconto

Veri e propri gioiellini tech, le cuffie TWS premium con ANC di Huawei si distinguono fin dalla prima occhiata per il loro design unico e minimalista, uno stile squadrato ed elegante. Dotate di rilevamento della vestibilità, look in-ear, cancellazione attiva del rumore con ANC Dual HD Mic, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro sono in grado di offrire un livello fino a 40 dB. Inoltre grazie alla funzione Dynamic Noise Cancellation è possibile sfruttare l'AI per il riconoscimento in tempo reale del livello di rumore ambientale.

Ovviamente non mancano funzioni come i controlli touch, la Dual Device Connection (per collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente e passare dall'uno all'altro rapidamente). Le Huawei FreeBuds Pro sono la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità, ma senza spendere una fortuna, specialmente grazie a quest'offerta con codice sconto, che porta le cuffie TWS al miglior prezzo di sempre.

Vuoi saperne di più? Allora leggi la nostra recensione!

