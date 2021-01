L'esistenza di OnePlus 9 Lite non fa che confermarci la volontà di allargare la proposta commerciale dell'azienda. Dopo anni passati a proporre uno o due top di gamma annuali, sembra pronto il cambio di rotta. OnePlus si sarebbe così decisa ad adeguarsi alla competizione, con brand come Samsung, Huawei e Xiaomi che hanno iniziato a proporre più versioni del top di gamma. In questo articolo raccoglieremo tutte le informazioni, ufficiali e non, sul debutto del terzo modello per la fascia alta.

Aggiornamento 14/01: nuovo anno e nuove indiscrezioni sul presunto OnePlus 9 Lite, questa volta con un'ennesima “conferma” della sua esistenza e dettagli sui mercati in cui arriverà. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 9 Lite sarà l'alternativa per chi non vuole spendere tanto

Questo modello “Lite” potrebbe trattarsi del precedentemente vociferato OnePlus 9E, la cui esistenza è stata menzionata dal sempre affidabile leaker Max Jambor. Onde chiarire dubbi a riguardo, Max ha specificato che si tratta dello stesso smartphone, ma non è ancora chiaro quale sarà il nome commerciale effettivo.

Design e display

Stando alle fonti vicine all'argomento, OnePlus 9 Lite è atteso con un look molto simile a quello di OnePlus 8T. Solitamente l'azienda introduce un design con il nuovo flagship di punta, poi ne lancia una variante T con design lievemente modificato e poi lo rinnova con il flagship dell'anno dopo. Di conseguenza, questo modello “Lite” potrebbe rappresentare un gradino intermedio fra 8T e 9.

In termini di dimensioni, sarà interessante capire se ci troveremo di fronte ad uno smartphone compatto o meno, magari ricalcando i 6,55″ di 8T. Sicuramente avremo un pannello Fluid AMOLED Full HD+ probabilmente a 90 Hz e non a 120 Hz.

Hardware

Il rumor più consistente è che OnePlus 9 Lite integrerà al suo interno lo Snapdragon 865 di Qualcomm. Prodotto a 7 nm, è un chip che contiene una CPU octa-core Kryo 585 a 2.84 GHz ed una GPU Adreno 650. Per quanto non sia l'ultimo Snapdragon 888, si tratta di un SoC di alto livello e che garantirà prestazioni degne di nota ad un prezzo minore.

Non è ancora noto l'amperaggio della batteria, ma inizialmente si vociferava dello standard di ricarica rapida Warp Charge 65 a 65W. Nelle ultime ore, però, pare che la situazione sia cambiata. Dopo aver ricevuto la certificazione Rheinland è spuntata una notizia importante, ovvero quella della presenza di una ricarica rapida da 33W, dunque inferiore a quanto previsto solo qualche ora fa.

Fotocamera

Anche il comparto fotografico di OnePlus 9 Lite dovrebbe essere molto simile, se non speculare, a quello di OnePlus 8T. Se così fosse, significherebbe ritrovare una quad camera da 48+16+5+2 MP, comprensiva di grandangolo, macro e sensore per la profondità.

OnePlus 9 Lite: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita | Aggiornamento 14/01

[Exclusive] OnePlus 9 Lite Models. LE2100

LE2101 It is Coming to China and India. Might come to EU, can't confirm as of now.

The device will feature Snapdragon 865 5G CPU. — TechDroider (@techdroider) January 13, 2021

A meno di un evento dedicato a sé stante, il modello Lite dovrebbe essere presentato assieme a 9 e 9 Pro a metà marzo 2021, secondo i rumors. Considerando che i due modelli più costosi dovrebbero attestarsi attorno a rispettivamente 800$ e 1000$, OnePlus 9 Lite dovrebbe avere un prezzo di circa 600$. Così facendo, si porrebbe come diretto rivale di Samsung Galaxy S20 FE e Google Pixel 5.

Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte dell'azienda, ma un nuovo leak “svela” i mercati in cui arriverà il piccolo della serie. Secondo le indiscrezioni al momento sarebbero confermate solo Cina e India; per l'Europa ancora nulla di fatto e non è dato di sapere se il dispositivo arriverà anche qui. Comunque il leak in questione rincara la dose riportando la sigla del dispositivo LE2100 ed LE2101 (utili per scovarlo in eventuali benchmark e certificazioni) e “confermando” ancora una volta la presenza dello Snapdragon 865.

