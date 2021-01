Nelle scorse settimane abbiamo visto Xiaomi lanciare una nuova linea di accessori Mijia a tema Pikachu e da quel giorno le richieste su questi gadget sono aumentate a dismisura. Per questo motivo ho deciso di raccogliere in un unico articolo i migliori accessori tech dei Pokémon disponibili attualmente su AliExpress. Riuscirete a resistergli? Gotta catch ‘em all!

I migliori accessori tech dei Pokémon su AliExpress

Porta pranzo elettrico

In realtà non stiamo parlando di un tradizionale porta pranzo, perché si tratta di un vero e proprio scaldavivande elettrico da 250W con riscaldamento a vapore e ben due scompartimenti per suddividere le razioni. Al suo interno troviamo anche due comodi vassoi.

Il prezzo è di circa 31 euro, c'è la possibilità di scegliere la presa EU e di prenderlo di Pikachu, Charmander, Jigglypuff o Squirtle.

Piastra per waffle Joyoung

Questo simpaticissimo gadget presenta due piastre in metallo differenti, una per fare dei semplici waffle e l'altra con cui tostare il pane con il volto di Pikachu. Sarà veramente semplice da usare e si potrà acquistare la variante con presa EU.

Bollitore elettrico Joyoung

State cercando un bollitore a tema Pikachu? Joyoung ha la soluzione adatta a voi, infatti il corpo in vetro con lo sticker del Pokémon vi darà l'impressione di averlo catturato (o di bere un thé aromatizzato al Pikachu).

Ha una capacità di 800 ml, possiede anche un display elettronico nella parte inferiore e in 60 secondi può raggiungere una temperatura che va dai 40° ai 90° grazie alla potenza di 800W.

ZINK Xiaomi Pocket Photo Printer

Stiamo parlando di una mini stampante di Xiaomi che abbiamo già visto in passato e che questa volta viene proposta con un design rinnovato a tema Pikachu. Ad oggi è uno degli oggetti più interessanti per chiunque voglia stampare delle foto ricordo da tenere per sé o da regalare agli amici.

Xiaomi Mi Power Bank 3

Rimaniamo sempre nel panorama Xiaomi e questa volta introduciamo la Xiaomi Mi Power Bank 3 da 10.000 mAh, la quale è stata personalizzata sempre con lo stile del fedele compagno di Ash Ketchum.

Le specifiche parlando di un output massimo a 18W con due ingressi USB standard ed un Type-C e micro USB.

Cavo Lightning Anker

Avete la power bank di Pikachu ma non avete il cavo a tema? Tranquilli perché questa volta ci pensa Anker con il suo cavo USB Type-C to Lightning per una ricarica rapida, anzi…Tuonoshock!

Basetta wireless Anker

Le soprese a tema Pikachu in casa Anker non finiscono, in quanto l'azienda ha realizzato anche una basetta di ricarica wireless a 10W. Dalle dimensioni di 100 x 100 mm e dal peso di soli 67 grammi, questo è un oggetto che non può mancare tra gli amanti dei Pokémon!

Per il momento questi sono i migliori accessori tech dei Pokémon che si possono trovare su AliExpress, ma rimanete sintonizzati sul sito e sui nostri canali Telegram delle offerte perché nelle prossime settimane ne arriveranno sicuramente di altri e non esiteremo a riportarveli.

